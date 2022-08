Vor deutschen Inflationsdaten: DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Uniper kann wohl erneut kein Gas mehr einkaufen -- ADLER mit Verlust im Halbjahr

FDA könnte Hämophilie-Arznei von Sanofi schneller zulassen. Syngenta legt bei Umsatz und Betriebsgewinn zu. BASF kündigt 'Fackeltätigkeit' im Werksteil Nord an. Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen. Bulgarien in Verhandlungen mit GAZPROM über Wiederbelebung von Gasvertrag.

Der deutsche Aktienmarkt wird am Dienstag höher erwartet. Der DAX gewinnt in vorbörslichen Indikationen 0,49 Prozent auf 12.956 Punkte. Am Vortag hatte er 0,61 Prozent im Minus bei 12.892,99 Punkten geschlossen. Der TecDAX wird um 0,61 Prozent fester bei 2.953 Zählern erwartet. Sein Schlussstand vom Montag: 2.935,20 Zähler (-1,5 Prozent). Für Dienstag erwarten Experten eine Gegenbewegung nach den Verlusten zum Wochenauftakt. Das Börsenbarometer dürfte dabei wieder die Marke von 13.000 Punkten ins Visier nehmen, unter die ihn die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Freitag gedrückt hatte. Wichtigstes Ereignis am Dienstag ist die Veröffentlichung der ersten Schätzung zur Inflation in Deutschland im August. Im Juli hatte der Preisauftrieb den zweiten Monat in Folge etwas nachgelassen - auch dank Entlastungsmaßnahmen der deutschen Regierung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Die europäischen Börsen werden am Dienstag freundlich erwartet. Der EURO STOXX 50 gewinnt vorbörslich 0,5 Prozent auf 3.588 Punkte. Er hatte den Montag 0,92 Prozent schwächer bei 3.570,51 Punkten beendet. In einem schwierigen Umfweld erwarten Experten für Dienstag zunächst eine technische Gegenbewegung nach den Verlusten des Vortages. Im Blick steht heute die Veröffentlichung der deutschen Inflationsdaten für August in einer ersten Schätzung. Am Mittwoch folgen dann die europäischen Verbraucherpreise. Anders als in den USA dürfte der Höhepunkt der Inflation hier noch nicht erreicht sein. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Märkte präsentierten sich im Montagshandel mit leichten Verlusten. Der Dow Jones gab zum Börsenstart bereits nach und verblieb auch anschließend auf rotem Terrain, grenzte seine Abschläge im Verlauf jedoch deutlich ein. Letztlich ging er mit einem Abschlag von 0,57 Prozent bei 32.099,65 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete daneben ebenfalls niedriger und gab auch danach nach. Er notierte zum Börsenschluss 1,02 Prozent schwächer bei 12.017,67 Zählern. Nach wie vor blieben Sorgen rund um steigenden Leitzinsen in den USA und Europa das bestimmende Thema am Markt, da befürchtet wird, diese könnten auf die Wirtschaft drücken. Nachdem letzte Woche Fed-Chef-Powell die Inflationsbekämpfung als oberste Priorität der Notenbank unterstrich, zog am Montag die EZB mit ähnlichen Aussagen nach. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken