Sanofi-Aktie profitiert: FDA könnte Hämophilie-Arznei von Sanofi schneller zulassen

Wie Sanofi mitteilte, hat die US-Gesundheitsbehörde FDA eine prioritäre Prüfung des Arzneimittels genehmigt. Die FDA will eine Entscheidung über die Zulassung am 28. Februar 2023 bekanntgeben.

Im Mai hatte Efanesoctocog Alfa bereits den Status als "Breakthrough"-Therapie durch die FDA erhalten. Sowohl in Europa als auch in den USA gilt das Medikament als Orphan-Arzneimittel, was bedeutet, dass es wegen seiner Bedeutung zur Behandlung seltener Krankheiten besonderen wirtschaftlichen Kriterien unterliegt.

An der EURONEXT in Paris gewinnt die Sanofi-Aktie am Dienstag zeitweise 1,11 Prozent auf 82,31 Euro.

