Bank-Run ausgelöst: NFT-gestützte Lending-Plattform BendDAO entgeht knapp Liquiditätskrise

• BendDAO vergibt Ethereum-Kredite mit NFTs als Sicherheit• Einleger befürchteten Pleite des Kreditgebers und lösten Bank-Run aus• Entwickler schlagen Protokolländerungen für besseren Liquidationsschutz vor

Krypto-Kreditplattform BendDAO

BendDAO ist das erste NFT-Liquiditätsprotokoll, welches sofortige NFT-unterstützte Darlehen, die Auflistung von Sicherheiten und NFT-Anzahlungen unterstützt. Das bedeutet, dass Kunden, die einen Kredit in Form von Ethereum aufnehmen, ihr Darlehen hier also mittels NFTs wie zum Beispiel denen des Bored Ape Yacht Club (BAYC) absichern. Einleger können ihrerseits Ethereum für den Leihpool bereitstellen, um dann an den Zinsen der Kredite mitzuverdienen. Außerdem besteht ein 48-Stunden-Liquidationsschutz, der vermeiden soll, dass es zu Wertverlusten durch Marktschwankungen kommt, sollte der Kreditnehmer das Darlehen innerhalb dieser Frist zurückzahlen.

BendDAO entgeht nur knapp einer Liquiditätskrise

Kürzlich kam es den Berichten von CoinDesk nach jedoch dazu, dass Einleger ihr Guthaben in Massen zurückgezogen haben, da diese eine Pleite des Kreditgebers befürchteten. Bei dem damit ausgelösten Bank-Run sanken die Ethereum-Reserven der Plattform von mehr als 10.000 Wrapped Ethereum am 21. August auf ein Tief von nur fünf Ethereum. Grund für die Befürchtungen der Einleger war, dass sich Dutzende von BendDAO-Krediten in der Gefahrenzone der Plattform befanden, was wiederum bedeutete, dass die als Sicherheiten gehaltenen NFTs drohten, liquidiert zu werden. BendDAO entging der Liquiditätskrise jedoch knapp, nachdem am darauffolgenden Tag einige Kreditnehmer ihre Darlehen zurückgezahlt haben und andere Einleger auf die Plattform zurückkehrten.

"BendDAO versucht, sich vor zahlungsunfähigen Kreditnehmern zu schützen, indem es deren NFT-Sicherheiten für ETH versteigert. Es ist so programmiert, dass nur Gebote akzeptiert werden, die der DAO einen Nutzen bringen", zitiert CoinDesk den Betreiber der NFT-Preis-Website DeepNFTValue, Nikolai Yakovenko. Problematisch wird es allerdings, wenn bei den Versteigerungen niemand bereit ist, den Preis der BendDAO zu bieten. So wurde BendDAO mit der Aussicht konfrontiert, statt der benötigten Ethereum hochgradig illiquide NFTs zu halten. "Sie erlauben es der DAO im Grunde nicht, in irgendeiner Weise gehebelt zu werden. Sie erlauben der DAO nicht, Verluste zu machen, was dazu führt, dass sie bei allem Verluste machen," erklärt Yakovenko.

Änderungen für Liquidationsschutz

"Wir bedauern, dass wir bei der Festlegung der ursprünglichen Parameter unterschätzt haben, wie illiquide NFTs in einem Bärenmarkt sein können. In den vergangenen Tagen haben wir tonnenweise Feedback und Vorschläge aus der Community erhalten (BIP#8 Changing Lending Parameters). Nach einer umfassenden Prüfung und Diskussion ist es nun an der Zeit, einen Vorschlag zu unterbreiten, der ETH-Einlegern helfen soll, Vertrauen aufzubauen", so ein Entwickler der Plattform. Zu den Änderungsvorschlägen gehört es unter anderem, dass die Liquiditätsschwelle schrittweise bis zum 20. September von 85 Prozent auf 70 Prozent abgesenkt werden soll. Außerdem soll der Auktionszeitraum für NFTs von 48 Stunden auf nur vier Stunden verkürzt werden, um die Liquidität der Auktionen zu verbessern.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

