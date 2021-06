Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Corona-Impfstoffentwicklers

• CureVac war schon 2015 bereit für die Börse• Unternehmen konnte seit IPO über 500 Prozent zulegen• Der deutsche Steuerzahler hat bei CureVac mitverdient

Der Biopharmakonzern CureVac, welcher seit August 2020 an der New Yorker Technologiebörse NASDAQ gelistet ist, seinen rechtlichen Sitz in den Niederlanden hat und die Hauptzentrale in Tübingen, wurde im Jahr 2000 gegründet und ist das weltweit erste Unternehmen, welches die Vorzüge des mRNA-Moleküls erfolgreich für medizinische Zwecke einsetzt.

Von einer unerwarteten Entdeckung zum Milliardenkonzern

Der CureVac Gründer Dr. Ingmar Hoerr fand im Vorfeld der Unternehmensgründung als Doktorand an der Universität Tübingen heraus, dass das instabile mRNA-Biomolekül nach einer kleinen Optimierung ins menschliche Gewebe eingesetzt werden kann, wo das Molekül als therapeutischer Impfstoff wirken kann. Das mRNA-Molekül ist eine Ribonukleinsäure, die nur einen Strang besitzt und als Transkript eines Teilabschnitts der DNA, welcher zu einem Gen gehört, genetische Informationen für den Proteinaufbau in einer Zelle enthält.

Diese Entdeckung, welche das wissenschaftliche Potenzial des mRNA-Moleküls offenlegte, hat die biomedizinische Forschung bis heute nachhaltig verändert. Dieses enorme Potenzial erkannte spätestens im Jahr 2006 auch der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp, der mit Hilfe seiner Venture Capital-Gesellschaft Dievini Hopp BioTech Holding, welche sich vornehmlich auf Investitionen im Biotechsektor spezialisiert hat, die Forschungsarbeit von CureVac finanzierte. Die VC-Gesellschaft von Hopp war zu diesem Zeitpunkt mit rund 90 Prozent an dem Unternehmen beteiligt.

CureVac war schon 2015 bereit für die Börse

Spätestens im Jahr 2015, nachdem CureVac die Bill & Melinda Gates Foundation als neue Investoren gewinnen konnte - die 1,68 Prozent am Unternehmen halten - , wurde in der Konzernspitze auch über einen möglichen Börsengang nachgedacht. "Bislang gab es in Deutschland wenig Biotech-Börsengänge. Der Name Gates hat aber auch in Deutschland einen guten Klang, und es könnte sein, dass wir mit CureVac am Ende vielleicht, trotz der hiesigen Zurückhaltung, den Börsengang in Deutschland wagen", so Dietmar Hopp im Jahr 2015 gegenüber dem Finanzmagazin Capital.

Rückblickend dürfte sich Hopp jedoch sehr darüber freuen, dass er die Börsenpläne für sein Unternehmen immer wieder nach hinten verschoben hat, denn aufgrund der COVID-19-Pandemie und der Impfstoff-Phantasie rund um die Tübinger Gesellschaft konnte im August 2020 ein Börsengang gefeiert werden, der unter normalen Umständen nicht annähernd so ertragreich verlaufen wäre.

So erzielte der Konzern durch den Börsengang einen Bruttoerlös in Höhe von rund 213 Millionen US-Dollar, wobei der Ausgabepreis mit 16 US-Dollar schon am obersten Ende der Zeichnungsspanne lag.

Kursexplosion an der Technologiebörse NASDAQ

Die Tübinger trafen mit ihrem IPO Mitte August 2020 genau den Nerv der Investoren, da zu diesem Zeitpunkt viele Anleger bereit waren, auf einen möglichen COVID-19-Impfstoffentwickler zu spekulieren. So kletterten die Anteilsscheine schon am ersten Handelstag auf ein Niveau von 55,90 US-Dollar. In Bezug auf den Ausgabepreis erzielten die CureVac-Aktien innerhalb weniger Stunden eine Rendite von fast 250 Prozent. Mit einem Kurs im Bereich von rund 62 US-Dollar pendeln die Papiere gegenwärtig sogar mehr als 280 Prozent über dem damaligen Ausgabepreis (Stand: Schlusskurs vom 18.06.2021).

Das sind die größten Profiteure der Tübinger-Kursrakete

Mit einem Unternehmensanteil in Höhe von insgesamt 46,55 Prozent zählt Dietmar Hopp sicherlich zu den größten Profiteuren der CureVac-Erfolgsgeschichte. Während laut MarketScreener 42,4 Prozent der Anteile von seiner VC-Gesellschaft verwaltet werden, gehören weitere 4,15 Prozent in sein privates Aktienportfolio.

Mit einem beachtlichen Anteil in Höhe von rund 16 Prozent zählt aber auch die staatseigne Förderbank KfW zu den größten Anteilseignern der Gesellschaft. Die Investition der Bundesregierung, die sich im Juni 2020, unmittelbar vor dem Börsengang, für die Investition in das Unternehmen entschied, hat sich dabei mehr als ausgezahlt und dürfte somit auch den Steuerzahler freuen. Denn der Konzern wurde damals, selbst nach der 300-Millionen-Beteiligung der KfW, noch mit rund 1,3 Milliarden Euro bewertet. Gegenwärtig liegt die Marktkapitalisierung von CureVac hingegen bei über 11,5 Milliarden US-Dollar.

Kurz nach der Beteiligung des deutschen Staats stieg auch der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline bei CureVac ein. Im Rahmen einer Kooperation kaufte sich GSK im Juli 2020 mit rund 150 Millionen Euro in die Gesellschaft ein und hält somit aktuell immer noch rund 8 Prozent der Anteilsscheine.

Weitere Unternehmensanteile in Höhe von ca. 3,12, 0,73, 0,20 und 0,17 Prozent sind darüber hinaus im Besitz der Investment-Management-Firma Baillie Gifford aus Edinburgh, der US-amerikanischen Investmentfirma T. Rowe Price aus Baltimore, der DZ Privatbank mit Hauptsitz in Luxemburg sowie der Susquehanna Financial Group, LLLP aus Pennsylvania.

Mit dem CureVac-CPO Florian von der Mülbe ist Dietmar Hopp jedoch nicht die einzige vermögende Privatperson, die Anteile an dem Unternehmen hält. Von der Mülbe besitzt nämlich ebenfalls 0,62 Prozent der CureVac-Anteile.

Ein Anteil von weiteren 22,93 Prozent der Aktien befindet sich außerdem im Freefloat bzw. im Streubesitz. Diese Summe steht dementsprechend dem freien Börsenhandel zur Verfügung. Der Freefloat ist dabei so gewählt, dass ein außenstehender Investor außerstande ist, eine Sperrminorität zu erreichen.



Pierre Bonnet / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Matthias Hangst/Getty Images