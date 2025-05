SAP SE Aktie News: SAP SE am Donnerstagvormittag mit roter Tendenz

SAP SE im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 264,25 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 264,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 263,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,35 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 54.044 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 283,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die SAP SE-Aktie mit einem Kursplus von 7,28 Prozent wieder erreichen. Am 01.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,26 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,46 Prozent könnte die SAP SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 288,11 EUR.

Am 22.04.2025 legte SAP SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 22.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass SAP SE im Jahr 2025 6,16 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

