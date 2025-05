SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag mit Abschlägen

SAP SE im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SAP SE. Der SAP SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 262,65 EUR.

Das Papier von SAP SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,9 Prozent auf 262,65 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die SAP SE-Aktie bis auf 262,00 EUR. Bei 262,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 85.167 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2025 markierte das Papier bei 283,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 7,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 165,26 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die SAP SE-Aktie 58,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SAP SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,35 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,38 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SAP SE-Aktie bei 288,11 EUR.

SAP SE ließ sich am 22.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.07.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 16.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,16 EUR je SAP SE-Aktie.

