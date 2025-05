SAP SE Aktie News: SAP SE am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf SAP SE-Kurs

Die Aktie von SAP SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 264,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 264,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SAP SE-Aktie bisher bei 262,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 262,15 EUR. Bisher wurden heute 564.955 SAP SE-Aktien gehandelt.

Bei 283,50 EUR markierte der Titel am 19.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 7,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 165,26 EUR fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 37,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 288,11 EUR für die SAP SE-Aktie aus.

Am 22.04.2025 hat SAP SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 9,01 Mrd. EUR gegenüber 8,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 22.07.2025 dürfte SAP SE Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.07.2026 erwartet.

Experten taxieren den SAP SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,16 EUR je Aktie.

