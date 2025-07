SAP SE Aktie News: Anleger greifen bei SAP SE am Dienstagmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die SAP SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 263,60 EUR zu.

Die SAP SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 263,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 264,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 262,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 243.232 SAP SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 283,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.02.2025 erreicht. Derzeit notiert die SAP SE-Aktie damit 7,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 176,72 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SAP SE-Aktie derzeit noch 32,96 Prozent Luft nach unten.

Für SAP SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,64 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,11 EUR aus.

Am 22.04.2025 lud SAP SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,04 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 9,01 Mrd. EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 22.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,18 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SAP SE-Aktie

SAP-Aktie zeigt sich stärker nach gesenktem UBS-Kursziel

Erste Schätzungen: SAP SE stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAX 40-Papier SAP SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SAP SE-Investment von vor 3 Jahren verdient