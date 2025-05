SAP SE Aktie News: SAP SE tendiert am Dienstagvormittag südwärts

Notierung im Blick

Die Aktie von SAP SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 264,45 EUR.

Die SAP SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 264,45 EUR abwärts. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 264,35 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 264,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.079 SAP SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (283,50 EUR) erklomm das Papier am 19.02.2025. Mit einem Zuwachs von 7,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 165,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 2,35 EUR an SAP SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,38 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 288,11 EUR.

Am 22.04.2025 hat SAP SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 9,01 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,04 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 22.07.2025 terminiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können SAP SE-Anleger Experten zufolge am 16.07.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

