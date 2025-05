SAP SE Aktie News: SAP SE fällt am Donnerstagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von SAP SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 263,45 EUR.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 263,45 EUR. In der Spitze fiel die SAP SE-Aktie bis auf 262,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 264,35 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 260.798 SAP SE-Aktien.

Am 19.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 283,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 165,26 EUR fiel das Papier am 01.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SAP SE-Aktie 37,27 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten SAP SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,35 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,38 EUR aus. Analysten bewerten die SAP SE-Aktie im Durchschnitt mit 288,11 EUR.

SAP SE veröffentlichte am 22.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SAP SE -0,71 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 9,01 Mrd. EUR – ein Plus von 12,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SAP SE 8,04 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 22.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SAP SE-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 16.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

