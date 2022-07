Diese 10 Fakten werden am Donnerstag an der Börse wichtig

Der DAX dürfte am Donnerstag etwas schwächer in den Handel gehen. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich um 0,19 Prozent tiefer bei 12.732 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio zeigt sich der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,74 Prozent höher bei 26.674 Punkten. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit 0,07 Prozent auf 3.287 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong hingegen verliert derweil um 0,21 Prozent auf 20.754 Einheiten.

3. HUGO BOSS passt Prognosen nach starkem zweiten Quartal nach oben an

Der Modekonzern HUGO BOSS traut sich nach einem überraschend guten Geschäftsverlauf im zweiten Quartal für das Gesamtjahr mehr zu. Vor dem Hintergrund der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung im zweiten werde der Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben. Zur Nachricht

4. Telekom-Aktie: Milliarden-Erlös mit Verkauf von Funkmasten-Mehrheit

Die Deutsche Telekom hat einen Abnehmer für die Mehrheit ihres milliardenschweren Funkturm-Geschäfts gefunden. Wie der Bonner DAX-Konzern mitteilte, übernehmen die Investoren Brookfield und Digitalbridge eine Beteiligung von 51 Prozent an seinem Funkmasten-Geschäft. Zur Nachricht

5. Sammelklage gegen Uber wegen sexueller Übergriffe von Fahrern eingereicht

Der Taxi-Rivale Uber ist in den USA wegen sexueller Übergriffe und Gewalt von Fahrern mit einer Sammelklage von mehr als 500 Frauen konfrontiert. Die Klägerinnen werfen dem Unternehmen vor, jahrelang nicht genug gegen diese Probleme unternommen zu haben. Zur Nachricht

6. Vodafone deckt 68 Prozent der deutschen Haushalte mit 5G ab

Drei Jahre nach dem Start des ersten 5G-Netzes in Deutschland kommt der Ausbau in dem ultraschnellen Mobilfunkstandard voran. Wie Vodafone am Donnerstag mitteilte, können inzwischen 68 Prozent der deutschen Haushalte das 5G-Netz des Düsseldorfer Unternehmens empfangen. Zur Nachricht

7. US-Senat bestätigt Bidens Fed-Kandidaten Michael Barr für oberste Bankenaufsicht

Der US-Senat hat den Kandidaten von Präsident Joe Biden für den Posten des obersten Bankenaufsehers im Direktorium der Notenbank Federal Reserve (Fed) bestätigt. Die Kongresskammer stimmte am Mittwoch parteiübergreifend mit 66 zu 28 Stimmen für Michael Barr, einen Juraprofessor und früheren Spitzenbeamten des US-Finanzministeriums. Zur Nachricht

8. Urteile von EuGH und BGH rund um Diesel-Skandal bei Volkswagen erwartet

Im Streit um mutmaßlich vertragswidrige Abschalteinrichtungen spricht der Europäische Gerichtshof am Donnerstag ein Urteil. Dabei geht es um eine Software die höhere Stickoxid-Emissionen zuließ, wenn es kälter als 15 beziehungsweise wärmer als 33 Grad Celsius war oder das Auto in mehr als 1000 Höhenmetern gefahren wurde. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag mit geringen Ausschlägen in den Handel gestartet und stabilisieren sich damit nach den deutlichen Verlusten am Dienstag weiter. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im frühen Handel 100,05 US-Dollar und damit 0,48 Cent mehr als am Mittwoch. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 28 Cent auf 96,58 Dollar.

10. Euro stabilisiert sich knapp über der Parität zum Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel kaum bewegt und knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0024 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Unter Parität versteht man ein Tauschverhältnis von eins zu eins. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuletzt auf 1,0067 Dollar festgesetzt.

