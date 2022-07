DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiens Börsen im Plus -- HUGO BOSS hebt Prognose an -- Telekom: Milliarden-Erlös mit Verkauf von Funkmasten-Mehrheit -- Uber im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt wird am Donnerstag in der Nähe des Vortagesschlusses erwartet. Der DAX wird rund eine Stunde vor Handelsbeginn 0,19 Prozent auf 12.732 Prunkte tiefer taxiert. Auch der TecDAX notiert vorbörslich mit leichten Abschlägen. Der Abgabedruck für den DAX steigt im Laufe des Morgens. Händler rechnen damit, dass die Volatilität des Leitindizes auch am heutigen Donnerstag hoch bleibt.Die US-Verbraucherpreise dürften auch heute noch am Markt nachwirken. Der Inflationsdruck in den USA hat im Juni weiter zugenommen, wobei die Jahresrate auf den höchsten Stand seit fast 41 Jahren stieg. Die US-Notenbank Fed steht nach der Verkündung der Inflationsdaten weiter unter Druck, ihre Geldpolitik zu straffen. Steigende Zinsen könnten indes die Konjunktur abwürgen und schmälern auch die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen. Daneben ist im Beige Book der US-Notenbank ein moderates Wirtschaftswachstum bis Mitte Juli verzeichnet. Auch bleibt laut dem Bernecker-Börsenbrief "Bernecker-Daily" "die Zitterpartie um die deutsche Gasversorgung das zentrale Thema" am deutschen Aktienmarkt. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Die europäischen Börsen werden am Donnerstag mit wenig Veränderung erwartet. Der EURO STOXX 50 wird vor Handelsbeginn leicht tiefer indiziert. Marktteilnehmer rechnen mit einer stabilen Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten, gestützt auf positive Vorgaben aus Asien. Der Blick ist auch auf den Beginn der Berichtsaison in den USA gerichtet.Die US-Verbraucherpreise belasten weiter. Mit 9,1 (Vormonat: 8,6) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats erreichen sie die höchste Jahresrate seit November 1981, damit bleibt auch der Druck auf die US-Notenbank hoch. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen schalteten am Mittwoch nach unerwartet hohen Inflationsdaten in den Rückwärtsgang. Der Dow Jones eröffnete bereits schwächer und gab auch im weiteren Handelsverlauf nach. Zuletzt ging es noch um 0,68 Prozent nach unten auf 30.772,14 Punkte. Auch der technologielastige NASDAQ Composite blieb zunächst im Minus, nachdem er schon zum Start gefallen war. Immer wieder konnte er sich jedoch auf grünes Terrain hieven, bevor er zum Handelsschluss aber um 0,15 Prozent auf 11.247,58 Zähler nachgab. Der erneut starke Anstieg der US-Verbraucherpreise verschreckte die Anleger. So stand zum ersten mal seit 1981 bei der US-Inflation eine 9 vor dem Komma. Dies deutet möglicherweise auf eine noch straffere Geldpolitik der Fed hin. Angesichts dieser Aussicht stiegen die Rezessionsängste an der Börse, denn die erhoffte "weiche Landung" der Konjunktur wird immer unwahrscheinlicher. "Ein weiterer Anstieg der US-Verbraucherpreise wird die Falken der Fed heute sicherlich wieder auf den Plan rufen, den US-Dollar nach oben und die Aktien nach unten treiben. (...)", sagte Analystin Ipek Ozkardeskaya von Swissquote Bank laut Dow Jones Newswires. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken