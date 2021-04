Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,3 Prozent stärker bei 15.295 Punkten.

2. Börsen in Fernost freundlich

Die Börsen in Fernost können am Freitag zulegen.

Der japanische Leitindex Nikkei verzeichnet aktuell (07:26 Uhr) einen Gewinn von 0,14 Prozent bei 29.685,29 Punkten.

Auch in China geht es aufwärts. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite um 0,63 Prozent auf 3.420,39 Zähler. In Hongkong zieht der Hang Seng 0,30 Prozent auf 28.879,18 Indexpunkte an.

3. Daimler mit starkem Jahresauftakt

Daimler hat dank starker Autoverkäufe in China und guten Verkaufspreisen die Markterwartungen erneut spürbar übertroffen. Zur Nachricht

4. Pfizer-Chef: Wahrscheinlich dritte und jährliche Impfdosis notwendig

Im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie könnte nach Einschätzung von Pfizer-Chef Albert Bourla eine dritte Spritze als Auffrischung und anschließend eine jährliche Impfung notwendig werden. Zur Nachricht

5. Chinesische Wirtschaft legt wie erwartet stark zu

Chinas Wirtschaft hat die Corona-Krise weitgehend überwunden und ist mit einem Rekordwachstum ins neue Jahr gestartet. Zur Nachricht

6. Pfeiffer Vacuum erhöht nach robustem ersten Quartal Jahresprognose

Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum hat im ersten Quartal dank einer höheren Nachfrage aus der Halbleiterbranche Umsatz und Ergebnis deutlich gesteigert. Zur Nachricht

7. HelloFresh deutlich über Markterwartungen

Die HelloFresh SE hat das erste Quartal 2021 deutlich besser als erwartet abgeschlossen und die Jahresprognose angehoben. Zur Nachricht

8. HeidelbergCement liegt im ersten Quartal deutlich über Erwartungen

Die HeidelbergCement AG hat im ersten Quartal 2021 deutlich besser abgeschnitten als die Märkte erwarten. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen.

10. Euro kaum verändert

Der Euro hat sich am Freitag wenig bewegt.

