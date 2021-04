DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich -- Daimler mit starkem Jahresauftakt -- HeidelbergCement und HelloFresh in Q1 deutlich über Erwartungen -- Pfeiffer Vacuum im Fokus

Die Hochs an der Wall Street sorgen auch in Europa für gute Laune und höhere Kaufbereitschaft, berichtet dpa unter Berufung auf den Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners.

In den USA wurde am Donnerstag ein stärkerer Handel beobachtet.

Der Dow Jones ging etwas höher in den Handel und legte auch anschließend zu. Dabei schafft er es zeitweise auf ein neues Allzeithoch. Aus dem Handel ging er letztlich 0,9 Prozent fester bei 34.035,99 Punkten aus dem Handel. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite wies zum Start ein Plus aus, das er auch im Verlauf halten konnte. Letztlich stand er 1,31 Prozent höher bei 14.038,76 Zählern.

Der Börsentag ist gespickt von zahlreichen Bilanzvorlagen und Konjunkturdaten. Unter anderem öffneten UnitedHealth, die Bank of America und PepsiCo ihre Bücher. Konjunkturdaten fielen besser aus als erwartet. Der Einzelhandelsumsatz im März, die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten sowie die Geschäftsaktivitäten in den Großräumen Philadelphia sowie New York im April zeigen eine klare Erholung der US-Konjunktur an. Die Zahlen zur Industrieproduktion für März fielen indes schwächer aus als erwartet. "Wir wollen erleben, dass die Geschäftszahlen für 2021 - sogar die Zahlen für 2022 - weiterhin gut aussehen. Wir wollen sehen, wie die Ausblicke ausfallen. Für einen Großteil des Jahres 2020 hatten wir keine Unternehmensprognosen", so Natixis Investment Solutions-Marktstrategin Esty Dwek laut Dow Jones Newswires.

