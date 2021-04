RWE-Aktie schließt knapp im Plus: RWE und H2U arbeiten am Aufbau eines globalen Wasserstoffhandels

Gemeinsam möchten sie in Australien produzierten grünen Wasserstoff nach Europa bringen, wie der deutsche Versorgungskonzern mitteilte.

Das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel, für das RWE Kapazitäten buchen will, eignet sich aus Sicht der Partner ideal zum Wasserstoffimport nach Deutschland.

H2U entwickelt mehrere Wasserstoffprojekte in Australien und Neuseeland, wie zum Beispiel das Eyre Peninsula Gateway Project. Am geplanten Standort in Südaustralien soll eine 75-Megawatt-Elektrolyse-Anlage errichtet werden, die Wasserstoff für rund 40.000 Tonnen Ammoniak jährlich liefern kann. In einer zweiten Ausbauphase will H2U in den nächsten Jahren die Elektrolyse-Kapazität auf 1,5 Gigawatt erweitern.

RWE nimmt Solarpark in den Niederlanden ans Netz

Der Energieversorger RWE hat seine erste Freiflächen-Solaranlage in den Niederlanden in Betrieb genommen. Der Solarpark Kerkrade in der Provinz Limburg verfügt über eine installierte Leistung von 14,7 Megawatt und über mehr als 36.000 Module, teilte das Essener DAX-Unternehmen mit. Damit könnten jährlich rund 4.000 Haushalte versorgt werden.

Zwei weitere Solarprojekte und vier Onshore-Windparks von RWE sollen noch in diesem Jahr in den Niederlanden ans Netz gehen. Dazu gehören auch die Erweiterung des Solarparks Amer mit einer schwimmenden Photovoltaik-Anlage sowie einem regulären Solarpark. Derzeit prüft der RWE-Konzern zudem Möglichkeiten, weitere Solarprojekte in der Nähe seiner niederländischen Windparks an Land zu realisieren.

Die RWE-Aktie konnte im XETRA-Handel schlussendlich um 0,12 Prozent auf 34,03 Euro zulegen.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Patrik Stollarz/Getty Images