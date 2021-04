1&1 Drillisch AG soll künftig 1&1 AG heißen - Aktie gefragt

Über einen entsprechenden Vorschlag sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 26. Mai abstimmen. "Mit 1&1 besitzen wir eine der stärksten Marken im deutschen Telekommunikations- und Internetmarkt, die ein hohes Maß an Bekanntheit und Vertrauen genießt", sagte CEO Ralph Dommermuth. "Durch einen eindeutigen Auftritt wollen wir diese Markenstärke zukünftig auch am Kapitalmarkt effizient nutzen."

Die heutige 1&1 Drillisch AG ist 2017 durch den Zusammenschluss der 1&1 Telecommunication SE und der Drillisch AG unter dem Dach der United Internet AG entstanden. Im Zuge von zwei Sachkapitalerhöhungen der damaligen Drillisch AG hat United Internet die Mehrheit an dem Unternehmen übernommen und hält heute 75,1 Prozent der Holdinggesellschaft 1&1 Drillisch AG.

Für Aktien der 1&1 Drillisch geht es im XETRA-Handel zeitweise um 1,46 Prozent aufwärts auf 23,56 Euro.

(Dow Jones Newswires)

Bildquellen: 1&1 Drillisch