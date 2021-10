Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,3 Prozent höher bei 15.516 Punkten.

2. Asiens Börsen uneinheitlich

Die wichtigsten Börsen in Asien weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Japan verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:38 Uhr) einen Gewinn von 0,35 Prozent bei 28.809,98 Punkte.

An der Börse in Shanghai fällt der Shanghai Composite geringfügig um 0,08 Prozent auf 3.591,86 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng um 0,09 Prozent auf 26.040,15 Punkte zu.

3. Snap mit Umsatz unter den Erwartungen und enttäuschender Prognose

Das Kameraunternehmen Snap hat am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Geschäftsquartal veröffentlicht. Zur Nachricht

4. USA einigen sich mit fünf Ländern auf Kompromiss bei Digitalsteuer

Nach der Einigung von 136 Staaten auf eine globale Steuerreform haben die USA ihren Streit um Digitalsteuern mit mehreren europäischen Ländern beigelegt - und damit die Gefahr eines Zollkriegs vorerst abgewendet. Zur Nachricht

5. L'Oreal setzt dank Wachstum in allen Regionen und Sparten mehr um

Der Kosmetikkonzern L'Oreal SA hat seinen Umsatz im dritten Quartal dank eines Wachstums in allen Regionen und Sparten gesteigert. Zur Nachricht

6. Vivendi steigert Umsatz dank Wachstum bei Canal+

Der französische Medienkonzern Vivendi hat seinen Umsatz im dritten Quartal gesteigert, getragen vom Wachstum des Pay-TV-Geschäfts der Canal+ Group. Zur Nachricht

7. Evergrande zahlt anscheinend fällige Zinsen vor Ablauf von Frist

Der hochverschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande verschafft sich laut Insidern mit der Zahlung fälliger Zinsen für eine Anleihe etwas Luft. Zur Nachricht

8. Übernahme von Siltronic verzögert sich - Freigaben fehlen noch

Die Übernahme des Waferherstellers Siltronic durch den taiwanesischen Chip-Zulieferer Globalwafers verzögert sich. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise sind am Freitag gesunken und haben damit die Verluste vom Vortag fortgesetzt.

10. Euro hält sich über 1,16 US-Dollar

Der Euro hat sich am Freitag kaum verändert.

Bildquellen: Börse Frankfurt, S.Borisov / Shutterstock.com