Dax höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Snap enttäuscht Anleger -- Evergrande zahlt wohl fällige Zinsen -- Intel, L'Oreal im Fokus

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,3 Prozent höher bei 15.516 Punkten. Auch der TecDAX legt vorbörslich zu.

Stützend wirken hier positive Signale vom angeschlagenen Evergrande-Konzern in China und die weiter gute Stimmung an der Wall Street. Berichte, wonach der Immobilienriese Evergrande rechtzeitig vor Fälligkeit am Wochenende eine Anleihe bedient haben soll, milderten die Sorgen vor einer möglichen Zahlungsunfähigkeit des Konzerns und damit einer Ansteckungsgefahr für den chinesischen Immobiliensektor etwas ab.

