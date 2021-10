Renault-Aktie dreht ins Plus: Produktionsausfall auf halbe Million Autos geschätzt - Umsatz sinkt

Schätzungsweise 500 000 Fahrzeuge würden dieses Jahr nicht wie geplant vom Band rollen, teilte der Konzern am Freitag in Boulogne-Billancourt bei Paris mit. Im Juli war das Unternehmen von rund 200 000 fehlenden Autos ausgegangen. Vor einigen Tagen hatten Medienberichte aber schon angedeutet, dass es noch deutlich mehr werden dürften. Allein im dritten Quartal habe der Produktionsverlust des Autobauers rund 170 000 Wagen betragen, hieß es vom Unternehmen. An Aufträgen fehlt es dem Konzern derweil nicht, das Orderbuch sei Ende September so sehr gefüllt gewesen wie seit 15 Jahren nicht.

Renault verkaufte in den Monaten Juli bis September über alle Konzernmarken 599 027 Fahrzeuge und damit wegen der Probleme mit fehlenden Teilen 22,3 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Den Umsatzeinbruch konnten die Franzosen auf 13,4 Prozent und damit 9 Milliarden Euro eindämmen, unter anderem weil die Preise anzogen. Renault hat sich unter dem neuen Chef Luca de Meo vorgenommen, weniger auf Masse zu setzen und stattdessen eher die Rendite ins Auge zu nehmen. Die operative Margenprognose für das Jahr behält der Konzern auch bei - sie soll in der Größenordnung der ersten sechs Monate liegen, als sie 2,8 Prozent betragen hatte.

In Paris steigt die Renault-Aktie aktuell um 0,78 Prozent auf 31,195 Euro, nachdem sie zunächst noch tiefer notiert hatte.

