Amadeus FiRe-Aktie mit neuem Rekord: Amadeus FiRe hebt Gewinnziel erneut an

"Die positive Dynamik des ersten Halbjahres setzte sich im dritten Quartal noch besser als erwartet fort", teilte der Konzern am Donnerstag in Frankfurt mit. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf den Firmenwert (Ebita) rechnet das Unternehmen jetzt mit mehr als 65 Millionen Euro. Zuletzt wollte Amadeus FiRe das operative Ergebnis um mindestens 50 Prozent auf mehr als 60 Millionen Euro steigern.

Die erneute Prognoseanhebung verhalf der im SDAX notierten Aktie abermals zu einem Rekordhoch. Die Aktie kletterte um bis zu 4,6 Prozent auf 196,60 Euro und war damit so teuer wie noch nie. Zuletzt gab die Aktie wieder einen Teil der Gewinne ab - das Plus betrug bei 191,50 Euro noch rund zwei Prozent. Auf Jahressicht summiert sich das Plus inzwischen auf fast 60 Prozent. Damit gehört das Papier zu den besten Werten im Index für kleine und mittlere Nebenwerte. Der Börsenwert liegt inzwischen bei etwas mehr als einer Milliarde Euro.

Bis Ende September konnten die beiden Bereiche des Unternehmens - Personaldienstleistungen und Weiterbildung - Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Dabei wurde das Vorkrisenniveau klar übertroffen. Der Umsatz legte um knapp 36 Prozent auf fast 275 Millionen Euro zu. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn (Ebita) zog um rund 75 Prozent auf 49,4 Millionen Euro an. Unter dem Strich betrug der Gewinn 27 Millionen Euro und damit 139 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

