Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart minimale 0,07 Prozent auf 14.317 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich im Plus

In Tokio kann der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 1,48 Prozent auf 27.224,11 Punkte zulegen.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,04 Prozent auf 3.252,38 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verbucht derweil einen Aufschlag von 2,07 Prozent auf 21.660,16 Stellen.

3. HORNBACH Holding macht mehr Umsatz als je zuvor - Sorge um Belastungen

Die für ihre Baumarktkette bekannte HORNBACH Holding hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 einen Rekordumsatz erzielt und weitere Marktanteile in Deutschland sowie ihren europäischen Märkten hinzugewonnen. Zur Nachricht

4. Nemetschek bleibt optimistisch für 2022

Das Bausoftware-Unternehmen Nemetschek ist nach einem guten vergangenen Jahr optimistisch auch für 2022. Zur Nachricht

5. Nike kann umsatz- und gewinnseitig positiv überraschen

Der US-amerikanische Sportartikelhersteller Nike hat auch im dritten Geschäftsquartal überraschend gut abgeschnitten. Zur Nachricht

6. Tesla-Gigafabrik in Grünheide wird eröffnet - Umweltschützer wollen Widerspruch einlegen

Am Rande von Berlin startet am Dienstag die Mission Tesla: Die Fabrik des US-Elektroautobauers in Grünheide wird mit viel Prominenz eröffnet. Zur Nachricht

7. Volkswagen-Produktion im Werk Wolfsburg nimmt wieder Fahrt auf

Volkswagen fährt vor dem Hintergrund einer stabilisierten Versorgungslage bei Teilen seine Fertigung im Stammwerk Wolfsburg in den nächsten zwei Wochen schneller hoch als geplant. Zur Nachricht

8. Vodafone und Telekom sorgen durch Zusammenarbeit für weniger Funklöcher

Durch eine Zusammenarbeit der Deutschen Telekom mit Vodafone landen Handykunden auf dem Land nicht mehr so häufig im Funkloch wie früher. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Steigende US-Renditen bremsen Aufwärtsdrang

Steigende US-Renditen belasten die Stimmung an den Goldmärkten aus zwei verschiedenen Gründen, während anhaltende Kriegssorgen den Goldpreis nach unten absichern. Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.35 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 7,30 auf 1.936,80 Dollar pro Feinunze.

10. Euro fällt zurück

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel nachgegeben und ist unter die Marke von 1,10 US-Dollar gefallen.

