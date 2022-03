Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Tesla-Gigafabrik wird eröffnet -- Nike überrascht bei Gewinn positiv -- Nemetschek zuversichtlich für 2022 -- VW im Fokus

Solange es keine nennenswerten Fortschritte im Ukraine-Krieg gibt, dürften sich die Marktteilnehmer bedeckt halten. Für etwas Verunsicherung sorgte US-Notenbankchef Jerome Powell als er sich am Vortag aufgrund "viel zu hoher" Inflationsraten für ein schnelleres Anheben des Leitzinses aussprach. Darüber hinaus warnte Powell, der Krieg würde sich auch auf die globale Weltwirtschaft negativ auswirken.

Der Handel in Frankfurt dürfte am Dienstag von wenig Bewegung geprägt sein.

Anleger in Europa dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Der EuroSTOXX 50 zeigt sich vorbörslich knapp im Minus.

Für Unsicherheit am Markt sorgt weiterhin der Ukraine-Krieg in dem es bisher keine nennenswerten Fortschritte gibt. Daneben zeigte sich US-Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede besorgt angesichts hoher Inflationsraten und ließ durchblicken, dass ein schnelleres Anheben des Leitzinses im Bereich des Möglichen liege.

