Bitcoin, Ether & Co setzen zur Erholung an: So schlagen sich die Kryptowährungen

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 42.846,53 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 41.073,69 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs ist angestiegen. So gewann der Bitcoin Cash-Kurs auf 370,85 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 335,19 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 2.897,60 Dollar.

Im Plus präsentiert sich der Litecoin-Kurs. Dieser notiert aktuell bei 122,07 Dollar. Am Vortag hatte der Kurs noch bei 116,22 Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs notiert am Dienstag bei 0,8474 US-Dollar. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,8385 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,9568 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,9149 Dollar gelegen hatte.

Der Monero-Kurs notiert am Dienstag bei 195,13 US-Dollar. Damit kletterte der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 191,64 US-Dollar.

Der IOTA zeigt sich bei 0,7761 Dollar im Plus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,7454 Dollar.

Der Verge-Kurs lief am Dienstag weiterhin seitwärts bei 0,0104 US-Dollar. Bei 0,0099 US-Dollar war der Kurs bereits am Vortag gehandelt worden.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar ist am Dienstag auf 0,2074 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 0,2038 US-Dollar beziffert.

Der NEM-Kurs stagniert am Dienstag. So notierte der NEM-Kurs bei 0,1090 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1070 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 128,16 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 122,62 Dollar gelegen hatte.

Der Kurs der Digitalwährung NEO zeigt sich heute bei 23,67 US-Dollar im Plus. Am Vortag lag der Kurs bei 22,56 US-Dollar.

