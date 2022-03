Nutznießer des Ukraine-Kriegs: K+S-Aktie steigt auf Mehrjahreshoch - Rheinmetall-Aktie bleibt auf Rekordkurs

K+S und Rheinmetall demonstrierten so einmal mehr ihren Status als Nutznießer des Kriegs in der Ukraine. Während der Salz- und Düngerkonzern von westlichen Sanktionen gegen die Konkurrenz aus Russland und Weißrussland profitiert, kommen dem Rüstungskonzern und Autozulieferer die geplanten, deutlichen Mehrausgaben Deutschlands für die Bundeswehr zugute.

K+S kletterten zu Wochenbeginn bis auf 27,56 Euro, womit sie so teuer waren wie seit dem Jahr 2015 nicht mehr. Am Nachmittag gewannen sie im XETRA-Geschäft mehr als siebeneinhalb Prozent auf 27,30 Euro, was den zweiten Platz im wenig bewegten Indes der mittelgroßen Werte MDAX bedeutete. Die Rheinmetall-Papiere setzten mit Notierungen bis zu 186 Euro ihren Rekordkurs via XETRA fort und standen zuletzt mehr als achteinhalb Prozent höher bei 184,15 Euro - damit waren sie MDAX-Spitzenreiter.

Auch im bisherigen Jahresverlauf sind beide Aktien die eindeutigen Favoriten der Anleger: Während bei Rheinmetall ein Kurszuwachs von mehr als 120 Prozent zu Buche steht, sind es bei K+S rund 80 Prozent. Seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar beträgt die Wertsteigerung rund 90 beziehungsweise 33 Prozent.

Allein am Montag hoben mit den US-Banken Morgan Stanley und Bank of America sowie dem deutschen Analysehaus Warburg Research gleich drei Häuser mit weiter gültigen Kaufempfehlungen ihre Kursziele für Rheinmetall an - diese liegen mit 191 bis 220 Euro noch einmal höher als das aktuelle Niveau.

/gl/la/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf K+S AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf K+S AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf K+S AG

Bildquellen: PATRIK STOLLARZ/AFP//Getty Images, K+S