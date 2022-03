Salzgitter-Aktie springt an: Höchste Dividende seit 2008 - Absichtserklärung für Stahllieferung an VW

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 40,54 EUR

6,68% Charts

News

Analysen

Für das Geschäftsjahr 2021 soll eine Dividende von 75 Cent je Aktie gezahlt werden, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Montag in Salzgitter mit. Zuvor hatte Salzgitter wegen der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Verluste zwei Jahre lang keine Dividende gezahlt. Die Ausschüttung ist die höchste seit 2008 und fällt zudem deutlich höher aus, als Experten es erwartet hatten.

2021 lief es für Salzgitter - wie bereits bekannt - deutlich besser als noch in den Jahren davor. Dabei profitierte das Unternehmen unter anderem von steigenden Rohstoffpreisen und seiner Beteiligung an dem Kupfer- und Metallrecyclingkonzern Aurubis. Der Umsatz legte um 38 Prozent auf 9,8 Milliarden Euro zu. Das Ergebnis vor Steuern (Ebt) lag mit 706 Millionen Euro wieder klar in der Gewinnzone. Und auch unter dem Strich stand mit 586 Millionen Euro auch wieder ein positives Ergebnis.

Salzgitter liefert ab 2025 CO2-armem Stahl an Volkswagen

Die Volkswagen AG setzt auf den Stahlhersteller Salzgitter AG auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Prozesse und Produkte. Die Unternehmen schlossen eine Absichtserklärung, mit der Volkswagen zu einem der ersten Abnehmer für den CO2-armen Stahl wird, den die Salzgitter AG ab Ende 2025 auf einer neuen Produktionsroute am niedersächsischen Stammsitz herstellen will, wie der Stahlhersteller mitteilte.

Auf der Basis von Wasserstoff und erneuerbaren Energien lassen sich so laut Salzgitter AG künftig über 95 Prozent der CO2-Emissionen in der Stahlproduktion einsparen. Volkswagen will den CO2-armen Stahl ab Ende 2025 etwa in dem E-Modell Trinity einsetzen, das ab 2026 in Wolfsburg produziert wird.

Bis Ende des Jahres 2022 wollen beide Partner Abnahmemengen für den CO2-armen Stahl im Zeitraum 2025 bis 2030 konkretisieren und vertraglich vereinbaren.

Die Salzgitter-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 6,89 Prozent hoch auf 40,34 Euro.

SALZGITTER (dpa-AFX) / FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Salzgitter Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Salzgitter

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com