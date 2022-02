Salzgitter-Aktie gewinnt: Salzgitter sieht mittelfristig weiteres Potenzial für Ergebnisverbesserung

Aktien in diesem Artikel Salzgitter 31,58 EUR

Dazu beitragen sollen bestehende und auch neue Geschäftsfelder, wie das Unternehmen am Mittwoch in Salzgitter mitteilte. Zudem sieht der Konkurrent von thyssenkrupp ein Ergebnisverbesserungspotenzial von über 150 Millionen Euro durch Einsparungen durch Effizienzgewinne jährlich ab 2026. Für das vergangene Jahr hatte sich das Management um Konzernchef Gunnar Groebler ein Umsatzwachstum von mehr als neun Milliarden Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 600 bis 700 Millionen Euro zum Ziel gesetzt.

Zudem richtet sich das Unternehmen verstärkt auf Dekarbonisierung aus und will die Kreislaufwirtschaft, also Ressourcen möglichst lange in der wirtschaftlichen Verwendung halten, ausbauen. Die Stahlherstellung gehört zu den besonders energieintensiven Industrien. Salzgitter will daher unter anderem bis 2030 den Strom ausschließlich aus regenerativen und - wo sinnvoll - auch aus Eigenproduktion beziehen. Das Schrottrecycling will das Unternehmen ausbauen.

Die Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,51 Prozent auf 31,60 Euro.

SALZGITTER (dpa-AFX)

