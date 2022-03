SAP-Aktie gibt nach: SAP-Finanzvorstand verlässt Unternehmen 2023

Der Aufsichtsrat der SAP SE hat sich am Freitag mit Luka Mucic, Chief Financial Officer und Mitglied des Vorstands, einvernehmlich darauf verständigt, dass er das Unternehmen zum 31. März 2023 verlässt. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem Nachfolger eingeleitet. Luka Mucic werde seine Tätigkeit als CFO bis zum 31. März 2023 in vollem Umfang fortsetzen. Gründe für den Wechsel nannte das Unternehmen nicht.

Die SAP-Aktie gibt im XETRA-Handel am Montag stellenweise 1,89 Prozent auf 101,74 Euro ab.

DJG/flf

WALLDORF (Dow Jones)

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com