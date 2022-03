BioNTech-Aktie, Crash, Kryptowährungen & Co: Das waren die Top-Nachrichten 2021 aus der finanzen.net-Redaktion

• Corona blieb auch 2021 das bestimmende Thema an den Börsen• Kryptowährungen erlebten ein Comeback mit neuen Allzeithochs• Hohe Bewertungen an den Aktienmärkten schürten Sorgen vor einem Crash

Das Jahr 2021 stand ganz wie das Jahr zuvor im Zeichen der Corona-Krise. Dabei war die Dynamik des Geschehens insbesondere durch die Entwicklung und Zulassung verschiedener Impfstoffe gegen COVID-19 geprägt. Mit sinkenden Infektionszahlen gewann die Wirtschaft wieder an Schwung, allerdings sorgten nun schwere Lieferengpässe und in die Höhe schießende Rohstoffkosten für Schwierigkeiten. Mit dem Aufkommen neuer Mutationen des Coronavirus und wieder steigenden Infektionszahlen kam auch erneut mehr Volatilität an die Börsen. Die anhaltende Unsicherheit und die Frage, wie es an den Aktien-, Krypto- und Rohstoffmärkten angesichts der Coronakrise weiter gehen könnte, lässt sich auch gut an den am häufigsten gelesenen Texten aus der finanzen.net-Redaktion ablesen. Das ist die Top 10.

Platz 10: BioNTech, Moderna & Co. - Experte über die Zukunft von Impfstoffen: "Das Spiel ist vorbei. Es ist mRNA oder nichts"

Auf den zehnten Platz der am meisten gelesenen News-Artikel 2021 schafft es die Einschätzung des Gesundheitsexperten Arnaud Bernaert zu den verschiedenen Impfstoffarten. Seine Expertise fällt dabei recht eindeutig aus. Zur Nachricht

Platz 9: Stratege: Diese Kryptowährungen sollte man statt Bitcoin im Auge behalten

Kryptowährungen erlebten 2021 eine Rally, die auch zu neuen Höchstständen führte. Demensprechend groß war das Interesse der Leser an allerlei Themen rund um die digitalen Münzen. Auf Platz neun klärt Nikolas Joyce von The Strategic Funds über vielversprechende Krypto-Investments jenseits des Bitcoin auf. Zur Nachricht

Platz 8: Aktien, Gold oder Bitcoin? Wo man sein Geld im Jahr 2021 anlegen sollte

Wie soll man sein Vermögen im Umfeld der Coronakrise sinnvoll anlegen? Diese Frage beschäftigte die Leser insbesondere zum Anfang des Jahres 2021. Ob die zitierten Analysten mit ihrer Einschätzung richtig lagen, kann auf Platz acht der beliebtesten Redaktions-News von 2021 nachgelesen werden. Zur Nachricht

Platz 7: Goldpreis: Das erwarten Analysten für 2021

Die Frage nach der Entwicklung des Goldpreises beschäftigt die Marktteilnehmer jedes Jahr. Dementsprechend oft gelesen wurde auch die Prognose verschiedener Rohstoff-Experten zu möglichen Einflussfaktoren auf den Preis des glänzenden Edelmetalls im letzten Jahr. Zur Nachricht

Platz 6: Krypto-Bulle: Ethereum könnte bis auf 100.000 US-Dollar steigen

Auf Platz sechs der am meisten gelesenen Redaktions-Nachrichten schafft es erneut ein Krypto-Thema, allerdings dreht sich hier alles um Bitcoins kleine Schwester Ethereum. Worin genau das große Aufstiegspotenzial Ethereums liegt, zeigt Experte Nigel Green in diesem Artikel auf. Zur Nachricht

Platz 5: Kursrally bei der GameStop-Aktie: Droht nun der Rückschlag am Markt?

Die großen Turbulenzen rund um den Spiele-Einzelhändler GameStop sorgten gleich zu Anfang des Jahres 2021 für Schlagzeilen. Hintergrund war der Zusammenschluss zahlreicher Kleinanleger über das Reddit-Subforum WallStreetBets, der zu einer Kursexplosion bei dem schwächelnden Unternehmen führte und mehrere Hedgefonds zwang, sich aus der massiv leerverkauften Aktie zurückzuziehen. Zur Nachricht

Platz 4: Börsenguru Jeremy Grantham warnt: Der Crash kommt und an diesen Investments kann man ihn erkennen

Im Zuge der Coronakrise haben Zentralbanken weltweit eine ultralockere Geldpolitik gefahren, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der zeitweise wochenlangen Lockdowns abzufangen. Mit wieder anziehender Konjunktur schossen auch die Börsenindizes trotz anhaltender Unsicherheit auf neue Höchststände. Dies ließ bei Aktienexperte Jeremy Grantham die Alarmglocken schrillen. Seiner Meinung nach sei das Platzen der Blase nur eine Frage der Zeit. Zur Nachricht

Platz 3: Harry Dent Jr.: Der Crash kommt noch diesen Sommer

Die Top 3 der am meisten gelesenen wird ebenfalls mit einer düsteren Prognose eingeläutet. Denn auch Wirtschaftsexperte und Autor Harry Dent Jr. warnte in einem Telefoninterview mit ThinkAdvisor vor einer Blase enormen Ausmaßes, die kurz vorm Platzen stünde. Seine Einschätzung ist dabei auch noch für die Jahre 2022 und 2023 relevant. Zur Nachricht

Platz 2: Tesla hat Bitcoins verkauft: Musk-Tweet macht Krypto-Community stutzig

Wenn Tesla-Chef Elon Musk etwas twittert, schaut die Krypto-Welt immer ganz genau hin. Dabei hat der Krypto-Enthusiast in der Vergangenheit häufig große Schwankungen auf dem Markt für Cyberdevisen ausgelöst. - Bitcoin handeln mit Plus 500 - so geht’s. 72% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. - So auch als der Visionär zunächst bekannt gab, sein Unternehmen würde in Bitcoin investieren und dann erneut, als bei der Bilanzvorlage zum ersten Quartal 2021 bekannt wurde, Tesla habe 10 Prozent seiner Bitcoin-Bestände schon wieder zu Geld gemacht. Den Grund dafür erläuterte der CEO des E-Autoherstellers wiederum auf Twitter. Zur Nachricht

Platz 1: Bitcoin-Bulle Novogratz: So weit kann es für den Bitcoin 2021 gehen

Wie sollte es anders sein, auch der am häufigsten gelesene Redaktions-Artikel dreht sich um das Thema Kryptowährungen. Diese Entwicklung stellte Kryptofan Mike Novogratz der größten Digitaldevise Bitcoin für das Jahr 2021 in Aussicht. Ober mit seiner Einschätzung richtig lag? Zur Nachricht

Redaktion finanzen.net

