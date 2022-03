BioNTech, Moderna, Novavax & Co: Wo das meiste Potenzial bei Impfstoff-Aktien schlummert

€uro am Sonntag

von Julia Groß, Euro am Sonntag





Endlich sieht die Kursentwicklung in der Beobachtungsliste etwas erfreulicher aus: Novavax, Moderna und BioNTech liegen zum Redaktionsschluss auf Wochensicht deutlich im Plus, CureVac (siehe Investor-Info) und Valneva zumindest leicht. Novavax’ erste Lieferungen sind endlich in der EU angekommen, außerdem veröffentlichten die Amerikaner Daten, wonach der Impfschutz nach zwei Dosen mindestens sechs Monate lang anhält - wenngleich diese auch vor Omikron erhoben wurden. Fürs laufende Jahr erwartet Novavax vier bis fünf Milliarden Dollar Umsatz.

Überraschend und ermutigend war das Kursplus bei Moderna und BioNTech, denn bei beiden Firmen gab es Nachrichten, die genauso gut zu weiteren Verlusten hätten führen können. Moderna wurde von Arbutus und Genevant wegen Verletzung ihrer Lipid-Nanopartikel-Patente verklagt und wird Lizenzzahlungen leisten müssen, falls das Gericht den Klägern recht gibt. Bei BioNTech gibt es widersprüchliche Daten aus den USA zur Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs bei Fünf- bis Elfjährigen. Bestätigt sich die Vermutung, dass die Dosis für Kinder zu niedrig angesetzt wurde, ist das eventuell ein Vorteil für Moderna. Das Unternehmen verwendet auch für diese Altersgruppe - analog zu den Erwachsenen - von Haus aus eine höhere Dosierung.

CureVac Fokus auf den RNA-Printer CureVac gliedert die Aktivitäten rund um den RNA-Printer in eine 100-prozentige Tochtergesellschaft aus, um dieses Geschäft schneller voranzutreiben. Die Nachricht hauchte der Aktie endlich etwas Leben ein, schließlich ist die Bereitstellung des Printers als Plattform und Dienstleistung für die global stark wachsende RNA-Arzneimittelentwicklung nur folgerichtig. Jetzt muss die Weiterentwicklung zur Produktionslösung aber mit Hochdruck erfolgen, denn auch die Konkurrenz ist an schnellen, dezentralen Anwendungen dran - siehe BioNTechs "Biontainer", umgebaute Frachtcontainer, die in Zukunft Impfstoffe etwa in Afrika produzieren sollen. Halten.

Small-/Midcap Biotech-Fonds Portfolio mit viel Potenzial Die Aktien kleiner und mittelgroßer Biotechnologie-Unternehmen reagieren in der Regel mit besonders starken Kurssteigerungen, wenn Erfolge in Forschung und Entwicklung zu verzeichnen sind. Umgekehrt fallen aber auch die Verluste hoch aus, wenn Erwartungen enttäuscht werden. Wer sich für dieses Segment interessiert, kann mit dem Medical BioHealth auf die langjährige Expertise der Fondsmanager und Analysten von Medical Strategy setzen. Aktuell befindet sich der Biotech-Sektor im tiefroten Korrekturbereich. Auf diese Phase sollte jedoch früher oder später eine robuste Aufholbewegung folgen. Guter Fonds für offensive Anleger.

