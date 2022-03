Impfstoff-Aktien Novavax, BioNTech, Moderna & Co.: Wo kräftiges Potenzial schlummert

€uro am Sonntag

von Julia Groß, Euro am Sonntag





Sanofi und Glaxosmithkline haben die finalen Daten zu ihrem proteinbasierten Impfstoff vorgelegt und angekündigt, dessen Zulassung in den USA und Europa zu beantragen. Es sind umfassende Studien, die das Vakzin sowohl als Grundimpfung mit zwei Dosen plus Booster untersucht haben als auch als Booster nach mRNA- oder Vektor-Grundimpfung. Die Ergebnisse, die in einem Umfeld mit kursierender Delta- und Omikron-Variante erzielt wurden, sind gut, insbesondere scheint sich der Impfstoff auch als Auffrischimpfung für die Konkurrenzprodukte von BioNTech/Pfizer, Moderna, Astrazeneca und Johnson & Johnson zu bewähren.

Auch wenn die beiden Pharmariesen zunächst nur die bestehenden Bestellungen für ihren Covid-Impfstoff erfüllen wollen, ist er mittelfristig eine starke Konkurrenz für die mRNA-Hersteller. Denn eine gut wirksame Auffrischungsimpfung, die - höchstwahrscheinlich auch bereits in verbrauchsbereite Spritzen abgefüllt - im Kühlschrank gelagert werden kann, ist für niedergelassene Ärzte viel einfacher zu handhaben als mRNA. Und auf diese Zielgruppe kommt es in Zukunft an, wenn es keine Impfzentren mehr gibt.

Die Aktien der anderen Hersteller blieben unter Druck, nachdem immer mehr Berichte und Studien auf ein Anhalten des Impfschutzes über mehrere Jahre hindeuten und ein an die Omikron-Variante angepasster Impfstoff womöglich keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Curevac profitierte von der Meldung, dass Großaktionär Dietmar Hopp und sein Family Office anders als im Januar angekündigt keine weiteren Aktien am Markt verkaufen wollen.

Novavax Wo bleiben die Lieferungen? Der Novavax-Impfstoff sollte Anfang der Woche nach Deutschland ausgeliefert werden, doch es gab erneut Verzögerungen. Laut Redaktionsnetzwerk Deutschland wird der Stoff nun bis Freitag erwartet. Das bayerische Gesundheitsministerium spricht inzwischen schon von einer Verfügbarkeit erst "Anfang März". Dass es ganz offensichtlich weiterhin Probleme mit der Logistik gibt, kommt an der Börse nicht gut an. Am kommenden Montag legt Novavax Zahlen vor. Auf die Prognose und Aussagen des Managements zur Lösung der Probleme und den weiteren Plänen darf man gespannt sein. Ganz abgebrühte Anleger setzen auf eine positive Überraschung.

BB Biotech Guter Riecher für Gewinner Der Pharma- und Biotech-Markt folgt eigenen Gesetzen und verlangt vom Anleger einiges an medizinischem Hintergrundwissen. Das Managementteam der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech besitzt die nötigen Kenntnisse und hat in der Vergangenheit häufig unter Beweis gestellt, dass es diese erfolgreich nutzen kann. Sehr früh sind die Schweizer bereits bei Moderna eingestiegen, wo sie Potenzial weit über den Covid-Impfstoff hinaus sehen. Die Aktie hat zehn Prozent Anteil am Portfolio. Weitere Schwergewichte sind die Titel von Argenx, Ionis, Neurocrine und Vertex Pharmaceuticals. Zusätzlich attraktiv: es gibt eine hohe Ausschüttung.

