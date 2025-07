BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag stabil

Aktie im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 110,76 USD.

Bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ließ sich um 15:50 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 110,76 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,76 USD aus. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 109,23 USD. Bei 110,09 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 10.716 Aktien.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 131,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,55 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 30,89 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 05.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -1,42 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,51 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,39 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 203,61 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 04.08.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 10.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,637 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

