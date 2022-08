Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX muss vorbörslich Verluste verkraften. Wie gestern stehen auch heute vergleichsweise wenige Konjunkturdaten an, vielmehr richtet sich der Blick bereits auf die am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreise. Unterdessen geht die Berichtssaison in Deutschland munter weiter.

2. Börsen in Fernost zeigen sich am Dienstag uneinheitlich

In Tokio muss der Nikkei am Dienstag Einbußen in Höhe von zeitweise 0,98 Prozent auf 27.973,03 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ) verkraften.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zwischenzeitlich um 0,31 Prozent auf 3.246,95 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong kann ebenfalls Zugewinne verbuchen, die zuletzt 0,91 Prozent auf 20.228,71 Indexpunkte betrugen.

3. Europäischer Gas-Notfallplan in Kraft getreten

Der europäische Gas-Notfallplan zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen ist an diesem Dienstag in Kraft getreten. Zur Nachricht

4. Abgas-Betrugsprozess gegen frühere VW-Führungskräfte setzt sich fort

Nach einer kurzen Sommerpause soll der erste große Betrugsprozess zur Abgas-Affäre bei Volkswagen am Dienstag (9.30 Uhr) in Braunschweig fortgesetzt werden. Zur Nachricht

5. Scout24 wächst dank lukrativen Premium-Abos - Gewinn steigt

Das Kerngeschäft mit Maklern und der Vertrieb von sogenannten Plus-Mitgliedschaften haben dem Online-Immobilienmarktplatz Scout24 im zweiten Quartal erneut zu einem Umsatzsprung verholfen. Zur Nachricht

6. HAMBORNER REIT veröffentlicht Details zu Jahresprognose

Das auf Büros und den Einzelhandel fokussierte Immobilienunternehmen HAMBORNER REIT hat nach Vorlage seiner Halbjahreszahlen die Ziele für das Gesamtjahr eingegrenzt. Zur Nachricht

7. CEWE wächst im zweiten Quartal dank Preiserhöhungen - Dennoch weiterhin Verluste.

Der Fotodienstleister CEWE sieht sich nach Wachstum im zweiten Quartal auch dank erhöhten Preisen in der Spur für die Jahresziele. Zur Nachricht

8. Trotz mehr Umsatz rutscht Fraport in die roten Zahlen

Die umfassenden Lockerungen von Reisebeschränkungen lassen Fraport optimistischer in die Zukunft schauen, wenngleich der Konzern wegen einer Sonderbelastung die Prognose für den Konzerngewinn im Gesamtjahr senken muss und im ersten Halbjahr in die Verlustzone gerutscht ist. Zur Nachricht

9. Ölpreise sind am Dienstag leicht rückläufig

Die Ölpreise konnten allerdings am Morgen den größten Teil der Kursgewinne vom Wochenauftakt halten, als steigende Ölimporte in China für Auftrieb bei den Notierungen sorgten.

10. Euro wenig verändert

Der Euro notiert in einem bislang bewegungsarmen Handel um die 1,02 US-Dollar-Marke.

Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com