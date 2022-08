Asiatische Börsen uneinheitlich -- Europäischer Gas-Notfallplan in Kraft getreten -- Abgas-Betrugsprozess gegen frühere VW-Führungskräfte setzt sich fort -- Google, Airbus im Fokus

Werbung

Der deutsche Aktienmarkt startete höher in die neue Handelswoche. Der DAX war bereits mit einem klaren Plus in den Montagshandel eingsetiegen und ging schlussendlich 0,84 Prozent höher bei 13.687,69 Punkten in den Feierabend. Auch der TecDAX zeigte sich während des gesamten Handeltags freundlich und schloss letztlich 0,54 Prozent fester bei 3.162,16 Zählern. Rezessions- und Zinssorgen rückten am Montag eher in den Hintergrund. Bereits am Morgen kamen mit dem starken Exportwachstum positive Nachrichten aus China. Dies gebe der chinesischen Wirtschaft neuen Schwung, so Experten, die eine Verlangsamung des Exportwachstums prognostiziert hatten. Unter den Einzelwerten rückte der im MDAX notierte Energietechnikkonzern Siemens Energy in den Fokus, der trotz hoher Verluste mit einer guten Auftragslage aufwarten konnte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken

Anleger an den europäischen Aktienmärkten konnten sich am Montag gegenüber den Zinssorgen behaupten. Der EURO STOXX 50 vergrößerte seinen anfänglichen Gewinn noch und beendete den Handelstag 0,85 Prozent stärker bei 3.757,22 Punkten. Positive Impulse lieferten Handelsdaten aus China. Der Exportweltmeister steigerte seine Ausfuhren im Juli um 18 Prozent und damit stärke als erwartet. Die Zinsangst rückte derweil in den Hintergrund. "Inzwischen scheint viel Negatives in den Kursen eskomptiert zu sein", hieß es laut Dow Jones Newswires bei der Helaba. Daneben stand erneut die Berichtssaison im Blick. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street beendete den Montagshandel mit unterschiedlichen Vorzeichen, letztlich waren aber nur geringe Veränderungen zu beobachten. Der Dow Jones ging fester in den Handel und konnte die anfänglichen Gewinne im frühen Handel sogar noch ausbauen. Später schmolzen die Gewinne jedoch dahin und kurzzeitig rutschte der Traditionsindex in den roten Bereich. Zum Handelsschluss konnte sich der Dow Jones aber wieder über die Nulllinie vorarbeiten und schloss 0,09 Prozent fester bei 32.832,54 Punkten. Auch der technologielastige NASDAQ Composite begann den Handel fester, fiel dann aber zwischenzeitlich deutlich unter den Schlusskurs vom Freitag. Am Ende stand ein leichter Verlust von 0,10 Prozent bei 12.644,46 Punkten an der Anzeigetafel. Die Anleger schöpften Mut aus dem US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der einen starken Stellenaufbau ausgewiesen hatte. Damit sind Rezessionsängste erst einmal vom Tisch. Die Gefahr, dass die US-Notenbank darauf mit einem verschärften Kurs reagieren könnte, wird laut Dow Jones Newswires derzeit am Markt noch ausgeblendet, jedoch schmolzen die Gewinne am Montag im Handelsverlauf dahin. Der US-Tech-Sektor fiel dabei besonders stark gen Süden, nachdem Chip-Gigant NVIDIA eine Umsatzwarnung aussprach. Letztlich hielten sich die Verluste aber im Rahmen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken