Mehr als ein Viertel der Tech-Startups im asiatischen Raum arbeiten mit NFTs oder DeFis

• NFTs und DeFis sind die beliebtesten Sektoren bei den Tech-Startups im asiatischen Raum• Trotz sinkender Risikokapitalinvestitionen beschleunigt sich das Wachstum der Tech-Firmen• Interesse an der Beteiligung bei A- oder B-Finanzierungsrunden deutlich gestiegen

Startups im asiatischen Raum sind mutig, ambitioniert, bahnbrechend und oft auch umweltfreundlich - so formulieren es KPMG und HSBC in ihrer Veröffentlichung "Emerging Giants in Asia Pacific". Für das Paper haben die beiden Unternehmen insgesamt 6.472 Tech-Startups befragt, die fast alle auf einem der zwölf Schlüsselmärkte im asiatischen Raum angesiedelt sind (China und Indien je etwas mehr als 30 Prozent, Japan und Australien je um die zehn Prozent).

2021 gab es mehr als 450 Einhörner im asiatischen Raum

Das Ergebnis: Obwohl im Vorjahresvergleich die Risikokapitalinvestitionen zurückgegangen sind, gibt es immer mehr neue Tech-Startups - und ein Viertel von ihnen ist im Blockchain-Bereich tätig. So gaben 1.130 Startups an, mit NFTs zu arbeiten, 650 nannten DeFis als ihren Hauptfokus. Damit sind diese beiden Sektoren die mit Abstand beliebtesten Arbeitsbereiche der "aufstrebenden Riesen", es folgen die Branchen für Ladeinfrastrukturen für E-Autos (619 Startups), Quantencomputer (286 Startups) und Automatisierung von Robotern (259 Startups).

Und die jungen Unternehmen sind erfolgreich: 2021 gab es der Veröffentlichung zufolge über 450 Einhörner unter den Startups, was einem Anstieg von mehr als 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Trotzdem befinden sich nur wenige unter den in der Veröffentlichung aufgelisteten führenden Tech-Startups im asiatischen Raum: Von den Top-100 Firmen arbeiten nur fünf mit der Blockchain, unter den Top-10 ist es lediglich die Play-to-Earn-Plattform Catheon Gaming auf Platz acht.

Generation Z großer Faktor für digitale Wirtschaft

"Auch wenn die Risikokapitalinvestitionen im Jahr 2022 wahrscheinlich nicht das Niveau von 2021 erreichen werden, dürfte die starke Verbreitung digitaler Dienstleistungen in der Region - insbesondere in China, Indien und Südostasien - das Wachstum technologieorientierter Unternehmen in der gesamten Region weiter beschleunigen", kommentieren KPMG und HSBC die aktuelle Lage. Und weiter: "Das anhaltende Wachstum der asiatischen Mittelschichten und insbesondere das Aufkommen von Konsumenten aus der Generation Z werden die größten Einzelfaktoren sein, die die digitale Wirtschaft in der gesamten Region vorantreiben […] Aber auch der wohlhabendere, alternde Teil der Gesellschaft in Asien wird zur Innovation beitragen."

So erklärt Kee Joo Wong von HSBC Singapur im Paper, dass sowohl in Asien als auch in Europa das Interesse an einer Beteiligung bei Startup-Finanzierungsrunden deutlich gestiegen sei. In Europa gibt es der Plattform chaineurope.org zufolge Stand Anfang August 2022 716 Blockchain-Startups in insgesamt 15 Ländern. Die bei den europäischen Startups beliebtesten Sektoren sind die Bereiche Unternehmensstruktur und Investment.

