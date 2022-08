Goldpreis: Große Terminspekulanten wieder optimistischer

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

So hat sich zum Beispiel die Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) in der Woche zum 2. August von 487.500 auf 459.650 Futures (-5,7 Prozent) signifikant reduziert und verzeichnete damit das dritte Wochenminus in Folge. Während große Terminspekulanten (Non-Commercials) erstmals seit sechs Wochen wieder optimistischer geworden sind, war unter Kleinspekulanten (Non-Reportables) eine wachsende Skepsis zu beobachten. Bei den Großspekulanten stellte sich auf Wochensicht ein kräftiger Zuwachs der Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) von 92.700 auf 124.300 Kontrakte (+34,1 Prozent) ein. Völlig konträr entwickelte sich die Stimmung unter den Kleinspekulanten. Deren Netto-Long-Position hat sich nämlich innerhalb einer Woche von 15.700 auf 11.200 Futures (-28,7 Prozent) markant reduziert.Am Montagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit relativ stabilen Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (Dezember) um 3,70 auf 1.787,50 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Chinas Exporte stärker als erwartet

Am gestrigen Sonntag veröffentlichte China aktuelle Zahlen zur Handelsbilanz im Juli. Eine positive Überraschung gab es bei den Exporten zu vermelden. Diese fielen mit plus 18 Prozent p.a. besser als erwartet aus, wobei die gemeldeten Juli-Importe der Chinesen mit 8,8 Millionen Barrel nicht sonderlich stark erholt haben. Außerdem wies der Wochenbericht der im Ölsektor tätigen US-Dienstleistungsfirma Baker Hughes über die nordamerikanischen Bohraktivitäten erstmals seit zehn Wochen wieder ein Minus aus. So hat sich in den USA die Zahl der Öl-Bohranlagen von 605 auf 598 reduziert.



Am Montagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MESZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,22 auf 89,23 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,26 auf 95,18 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

