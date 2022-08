Goldpreis: Das Dilemma der Goldminen

€uro am Sonntag

von Markus Bußler, Euro am Sonntag





Binnen drei Monaten 50 Prozent: Das ist die Bilanz der Newmont-Aktie. Das Problem dabei: Die Bewegung ging aus Sicht der meisten Anleger in die falsche Richtung. Nämlich nach unten. Dabei sind die Schwierigkeiten von Newmont exemplarisch für die gesamte Goldminenbranche: Die Inflation treibt die Kosten nach oben. In einem inflationären Umfeld sollten auch die Edelmetallkurse steigen. Doch das tun sie nicht. Das Ergebnis: Die Margen fallen.

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Nun verdiente Newmont noch immer gut, der Free Cashflow für das zweite Quartal lag bei über einer halben Milliarde Dollar. Doch seitdem ist der Goldpreis weiter gefallen und beschert Anlegern Sorgenfalten. Die Zahlen für das dritte Quartal dürften noch einmal schwächer ausfallen. Dennoch: Rechtfertigt das einen Kursrutsch von 50 Prozent? Wohl kaum. Doch die Bewegung spiegelt auch die Sorgen der Anleger vor einem weiter fallenden Goldpreis und damit noch schwächeren Margen wider.

Ist Besserung also erst in Sicht, wenn der Goldpreis wieder deutlich nach oben dreht? Man sagt Minenaktien häufig eine vorauslaufende Funktion nach. Sprich: Die Titel beginnen zu steigen, noch bevor der Gold- oder auch der Silberpreis anzieht. Letztlich geht es dabei vor allem um die Erwartung der Anleger an die künftige Goldpreisentwicklung. Sprich: Auch wenn der Goldpreis noch schwach ist, kann die Erwartung an eine Trendwende dazu führen, dass Anleger sich bereits in Goldaktien positionieren. Das sieht immer danach aus, als wüssten die Goldaktien, was passieren wird. Doch letztlich ist dies das Ergebnis einer Spekulation.

Das gilt übrigens auch umgekehrt: Häufig zeigen Goldaktien bereits Schwäche, bevor der Goldpreis selbst nachgibt. Das liegt daran, dass Anleger beginnen, das Potenzial einer Edelmetallrally als begrenzt anzusehen, und sich von ihren Minenaktien trennen, noch bevor die Edelmetalle selbst nachgeben.

Die Notenbank ist am Zug

Solange der Markt eine derart pessimistische Einstellung gegenüber dem Goldpreis hat, wird es für Newmont und Co schwierig, eine nachhaltige Gegenbewegung zu starten. Aktuell zeigt sich der Markt weiter zins-bullish. Die US-Notenbank dürfte die Zinsen erneut um 75 Basispunkte anheben.

Doch nicht wenige Ökonomen sehen mittlerweile den Peak der Inflation erreicht. Ein Rückgang der Inflation dürfte auch für moderatere Töne in Sachen Zinspolitik sorgen. Das wiederum dürfte die Erwartungen an einen wieder steigenden Goldpreis beflügeln und die Minenaktien könnten sich erholen. Sie könnten erneut vor dem Goldpreis selbst steigen. Doch das ist alles eine Frage der Positionierung der Anleger und nicht etwa eines geheimen Wissens in den Minen.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Newmont Mining Corp. (NMC) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Newmont Mining Corp. (NMC) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Newmont Mining Corp. (NMC)

Bildquellen: Joe Belanger / Shutterstock.com

_______________________________________