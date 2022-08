Plug Power-Aktie nachbörslich an der NASDAQ schwächer: Plug Power vergrößert Verlust

Nach US-Börsenschluss stand die Bilanz zum zweiten Quartal 2022 von Plug Power auf der Agenda. Demnach verbuchte Plug Power einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,30 US-Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum ein EPS in Höhe von -0,18 US-Dollar in den Büchern stand. Die Prognosen der Experten lagen zuvor bei einem Verlust von 0,202 US-Dollar je Anteilsschein.

Der Umsatz zog von 124,6 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal auf 151,27 Millionen US-Dollar an. Damit unterbot Plug Power die Analystenerwartungen in Höhe von 161,2 Millionen US-Dollar.

Die an der NASDAQ notierte Plug Power-Aktie tendiert nachbörslich 0,89 Prozent schwächer bei 24,45 Dollar.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Plug Power Inc.