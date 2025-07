Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Anleger trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von Plug Power

Aktie im Blick

Die Aktie von Plug Power gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Plug Power-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 5,4 Prozent im Minus bei 1,68 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Plug Power-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,4 Prozent auf 1,68 USD. Das bisherige Tagestief markierte Plug Power-Aktie bei 1,68 USD. Bei 1,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Plug Power-Aktie belief sich zuletzt auf 2.007.719 Aktien.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 98,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.05.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Plug Power-Aktie 58,75 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 12.05.2025 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Plug Power ein Ergebnis je Aktie von -0,46 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 133,67 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 120,26 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,592 USD je Plug Power-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

