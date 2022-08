NFTs per Sofortüberweisung: Österreichische Post startet digitale Briefmarken-Kollektion

• Die "Crypto Stamp Art"-Kollektion der Österreichischen Post ist seit 22. Juli auf Tokapi erhältlich• Eine Mystery-Box kostet 500 Euro und enthält vier NFTs verschiedener Seltenheit• Tokapi ist der erste Marktplatz Europas, der Sofortüberweisung ermöglicht

PR1MAL CYPHER und Ari Pratama entwerfen NFT-Briefmarken

Sammlerinnen und Sammler aufgepasst! Die Österreichische Post verkauft seit 22. Juli 2.500 Mystery-Boxen, in denen je vier Briefmarken-NFTs verschiedener Seltenheit und eine gedruckte limitierte Sondermarke enthalten sind. Die Kollektion heißt "Crypto Stamp Art - Mercury" (CSA) und wurde von den Digitalkünstlern PR1MAL CYPHER und Ari Pratama entworfen, in den ersten zehn Tagen wurden bereits gut 400 Mystery-Boxen verkauft.

Die NFTs basieren auf der Ethereum-Blockchain, jede Box kostet 500 Euro. Noch vor Start der NFT-Kollektion hat die Österreichische Post am ersten Juli ergänzend zu den digitalen Briefmarken einen physischen Sondermarken-Block herausgebracht - das Design ist an das der klassischen Merkur-Zeitungsmarken von Josef Axmann aus dem Jahr 1851 angelehnt und ähnelt dem der neuen Crypto Stamps. Die Sondermarken-Blöcke sind auf eine Stückzahl von 150.000 limitiert und kosten, so Cointelegraph, 3,70 Euro. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Kooperationspartners der Österreichischen Post, Tokapi, hervor.

Auch für Neulinge geeignet: Tokapi ermöglicht Kauf per Sofortüberweisung

Das besondere an Tokapi: Der Markplatz will NFT-Neulingen den Einstieg in das Metaverse erleichtern, indem er als einzige Anlaufstelle Europas NFT-Käufe per Sofortüberweisung ermöglicht. "Jede und jeder soll die Crypto Stamp Art sammeln können. Aus diesem Grund ist es uns besonders wichtig, mit Tokapi ein Kauferlebnis wie beim klassischen Onlineshopping zu bieten. Weder Kryptowährungen noch ein eigenes Wallet sind notwendig, bei Zahlungen setzen wir bewusst auf die bewährte Sofortüberweisung sowie Kreditkarte", werden Michael Beches und Dominik Myczkowski in der Pressemitteilung zitiert. Sie haben Tokapi im Januar 2021 gemeinsam mit Daneil Lenikus in Lissabon gegründet, die Zusammenarbeit mit der Österreichischen Post ist ihr erstes gemeinsames Großprojekt. Krypto-Erfahrung bringen alle drei mit: Lenikus und Beches haben den ANON Summit (eine der größten europäischen Blockchain-Konferenzen) ins Leben gerufen und Myczkowski ist Gründer der Crypto Skills Academy.

Every buyer of the #CSA Mystery Box will receive 4 of these Crypto stamp art #NFTs distributed randomly🙌



Today | 6 PM CET#NFTdrop pic.twitter.com/Dl9EMbec3p - Tokapi (@tokapi_official) July 22, 2022

"Wir sind begeistert mit der Österreichischen Post einen heimischen Partner gefunden zu haben, der als eines der ersten Großunternehmen das Thema Blockchain für sich entdeckt hat. Umso mehr freut es und, dass die Post dieses Jahr den Schritt wagt, den NFT-Verkauf in den Vordergrund zu stellen und […] damit weltweit neue Sammler zu erschließen", so Lenikus in der Pressemitteilung.

