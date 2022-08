So stuften die Analysten die Alphabet C (ex Google)-Aktie im vergangenen Monat ein

Die Alphabet C (ex Google)-Aktie wurde im Juli 2022 von 9 Analysten analysiert.

9 Experten raten die Alphabet C (ex Google)-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 1.096,44 USD für die Alphabet C (ex Google)-Aktie, was einem Anstieg von 979,80 USD zum aktuellen NDB-Kurs in Höhe von 116,64 USD entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf einen Kauf hin.

BUY HOLD SELL

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 140,00 USD 20,03 27.07.2022 JP Morgan Chase & Co. 140,00 USD 20,03 21.07.2022

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet A (ex Google) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet A (ex Google)

Bildquellen: anchinthamb / Shutterstock.com