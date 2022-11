Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX dürfte sich am Dienstag in Grün präsentieren.

2. Börsen in Fernost in Grün

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei gegen 07:00 MEZ 0,23 Prozent im Plus bei 27.650,88 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite derweil 1,03 Prozent auf 2.923,25 Zähler hinzu. In Hongkong klettert der Hang Seng um 3,48 Prozent auf 15,198,61 Stellen.

3. Nach Twitter-Übernahme: Musk nun alleiniger Twitter-Chef - gesamter Verwaltungsrat aufgelöst

Nach der Übernahme von Twitter hat Elon Musk die alleinige Macht bei dem Online-Netzwerk übernommen. Zur Nachricht

4. Tesla-Aktie: Tesla führte 2021 offenbar Gespräche mit Glencore über den Kauf einer Beteiligung

Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat der Elektroautobauer Tesla im vergangenen Jahr Gespräche mit Glencore über den Kauf einer Beteiligung an dem Rohstoffhändler und Bergwerksbetreiber geführt. Zur Nachricht

5. Einkaufsmanagerstimmung in kleinen und mittelständischen Industriefirmen in China bleibt eingetrübt

In China hat sich die Stimmung in kleinen und mittelständischen Industriebetrieben im Oktober nur etwas verbessert und die Zeichen stehen weiter auf einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivitäten in diesem Sektor. Zur Nachricht

6. Toyota-Aktie: Toyota mit Umsatzwachstum und überraschendem Gewinneinbruch

Gestiegene Materialkosten haben Toyota überraschend einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Zur Nachricht

7. Saudi Aramco-Aktie: Saudi Aramco dank Öl- und Gaspreisschub im dritten Quartal mit Gewinnsprung

Der Öl- und Gaspreisschub hat dem staatlichen Ölkonzern Saudi Aramco erneut einen gewaltigen Gewinnsprung beschert. Zur Nachricht

8. Deutsche Bank-Experte sieht noch keine Entwarnung bei Erdgaspreisen

Die Preise für Erdgas sind im Rückwärtsgang. Doch zunächst betrifft dies nur den kurzfristigen Handel, von einer grundsätzlichen Entspannung am Markt kann weiter keine Rede sein, glaubt auch ein Deutsche Bank-Experte. Zur Nachricht

9. Ölpreise uneinheitlich

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag uneins. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 94,23 US-Dollar. Das waren 0,62 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,57 Dollar auf 87,79 Dollar.

10. Euro legt zu

Der Euro ist am Dienstag gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9927 US-Dollar gehandelt, nachdem der Kurs in der Nacht noch unter 0,99 Dollar gestanden hatte.

