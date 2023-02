Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,02 Prozent höher bei 15.349,00 Punkten.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich an Nulllinie

In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.05 Uhr MEZ) 0,07 Prozent auf 27.674,63 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite hingegen 0,02 Prozent auf 3.239,43 Einheiten. In Hongkong legt der Hang Seng 0,46 Prozent auf 21.319,05 Stellen zu.

3. EVOTEC mit neuer Finanzvorständin

Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen EVOTEC mitteilte, wurde Laetitia Rouxel mit Wirkung zum 1. April als CFO und Mitglied des Vorstands bestellt. Zur Nachricht

4. BNP Paribas kauft Aktien in Milliardenhöhe zurück

Die französische Großbank BNP Paribas will im laufenden Jahr eigene Aktien für rund fünf Milliarden Euro zurückkaufen. Zur Nachricht

5. Boeing trennt sich offenbar von rund 2.000 Angestellten im Finanz- und Personalwesen

Der US-Flugzeughersteller Boeing will einem Zeitungsbericht zufolge dieses Jahr etwa 2.000 Stellen im Finanz- und Personalwesen durch eine Kombination aus Fluktuation und Entlassungen streichen. Zur Nachricht

6. Siemens Energy verdoppelt wegen Siemens Gamesa Verluste

Siemens Energy hat zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres 2022/23 wegen der bereits bekannten Verluste bei der spanischen Windenergietochter Siemens Gamesa nach Steuern mehr als doppelt so hohe Verluste geschrieben wie im Jahr zuvor. Zur Nachricht

7. Deutsche Post-Aktie: Post-Angestellte streiken am Dienstag bundesweit weiter

Die bundesweiten Warnstreiks bei der Deutschen Post gehen am Dienstag weiter. Zur Nachricht

8. Bayer-Aktie: Immer mehr heimische Aktionäre kritisieren Bayer

Beim Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer erhöht sich der Druck der Aktionäre weiter. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 82,05 US-Dollar. Das waren 1,06 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um 1,09 Dollar auf 75,20 Dollar.

10. Euro etwas höher

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0740 US-Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend.

