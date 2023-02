Warten auf Powell: DAX behauptet erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich stabil -- Siemens Energy verdoppelt Verluste -- TeamViewer legt neues Aktienrückkaufprogramm auf -- Mercedes-Benz im Fokus

Anleger in Frankfurt dürften sich am Dienstag zurückhalten.

Der DAX pendelt vorbörslich um die Nulllinie. Der TecDAX wird ebenso ohne größere Veränderung erwartet.

Im Fokus der Anleger steht am Dienstag eine Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell, welche später am Tag anberaumt ist. Es wird sich erhofft, Signale für die nächsten Schritte in der US- Geldpolitik zu erhalten. So wollen Marktteilnehmer wissen, ob weitere Zinsschritte geplant sind.

