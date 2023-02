Bored Ape Yacht Club: Neues NFT-Spiel lockt mit mysteriösem Preis

• Bored-Ape-NFTs: Blue-Chip-NFTs als Statussymbol• Sewer-Pass-NFTs: Digitale Eintrittskarten für "Dookey Dash Mission"• The Summoning: Zeremonie für die besten Spieler am 15. Februar

Die Bored Ape Yacht Club-NFTs (BAYC) sind eine weltweit bekannte, 10.000 digitale Kunstwerke umfassende Kollektion und gehören zu den sogenannten Blue Chip NFT-Projekten. Die Affenköpfe, die mittels Algorithmus mit verschiedenen Attributen ausgestattet sind, haben einen regelrechten Hype ausgelöst. Ausgefallene und seltene Affen-NFTs wechselten teilweise für mehrere Millionen US-Dollar den Besitzer. Obwohl die Preise wie im gesamten NFT-Markt zeitweise um rund 80 Prozent einbrachen, gelten die Affenköpfe immer noch als Statussymbole.

Nun hat Yuga Labs, nach Otherwise, ein neues NFT-Spiel gelauncht. Bis zum 8. Februar kann es gespielt werden. Zugangsvoraussetzung sind Bored Ape-NFTs oder neue Sewer Pass-NFTs, die Teil der "Dookey Dash Mission" sind und zum Mindestpreis von 2.500 US-Dollar angeboten werden.

Sewer Pass claim is now open at https://t.co/CCLsz4krgi. Every BAYC/MAYC holder can claim one until February 8. There’s no rush or benefit to early claiming - if you have a BAKC, you may want to bring your doggo along. Sewer Passes are the only way to access Dookey Dash. pic.twitter.com/x2KALaFEcZ