Ölpreise drehen ins Minus - das sind die Gründe

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) via CFD handeln (schon ab 100 €) Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Nachdem die Notierungen am Morgen (MEZ) noch zu einer leichten Erholung ansetzen konnten, drehten sie am Nachmittag in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 79,25 US-Dollar. Das waren 69 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel um 1,04 Dollar auf 72,35 Dollar.

Bereits am Freitag waren die Ölpreise deutlich unter Druck geraten, nachdem robuste Arbeitsmarktzahlen aus den USA auf weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed hingedeutet hatten. Höhere Zinsen reduzieren die Inflationsrisiken, bremsen aber auch das Wirtschaftswachstum und damit in aller Regel die Rohölnachfrage.

Im frühen Handel wurde noch darauf verwiesen, dass türkische Öllieferungen zur Mittelmeerküste nach einem schweren Erdbeben im Südosten des Landes vorerst gestoppt worden seien, was die Ölpreise zeitweise etwas stützen konnte. Vorerst wird kein Rohöl mehr durch eine Pipeline in den türkischen Verladehafen Ceyhan gepumpt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf auf eine namentlich nicht genannte Quelle.

Neue Sanktionen der Europäische Union (EU) gegen Russland zeigten hingegen kaum Auswirkungen auf den Handel. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches Erdöl trat am Wochenende ein Einfuhrverbot für russische Ölprodukte wie Diesel in Kraft. Darüber hinaus will die EU Russlands Einnahmen aus dem Ölhandel mit Preisobergrenzen verringern.

/jkr/he

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: Istockphoto, meepoohfoto / Shutterstock.com