Goldpreis: Hochspannung vor Powell-Rede

Je "falkenhafter" diese Statements ausfallen, desto schlechter für Gold . Da das Handeln der Fed in hohem Maße von der Entwicklung wichtiger US-Konjunkturindikatoren abhängig ist, dürften Überraschungen in diesem Zusammenhang auch den Preis für das gelbe Edelmetall tangieren. Am Nachmittag werden sich die Marktakteure daher vor allem für die US-Handelsbilanz für den Monat Dezember stark interessieren. Am Mittwoch stehen dann wieder die Reden mehrerer US-Notenbanker auf der Agenda. Aus charttechnischer Sicht hat sich mit dem massiven Absacker um 100 Dollar binnen weniger Tage die vom Relative-Stärke-Index zuvor angezeigte überkaufte Lage wieder aufgelöst. Wichtig wäre nun, dass die unterhalb von 1.800 Dollar verlaufende 200-Tage-Linie nach oben dreht und dadurch ein langfristiges Kaufsignal generiert.Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit höheren Notierungen. Bis 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (April) um 7,40 auf 1.886,90 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: Anhaltende Erholungstendenz

Der Ölpreis tendiert den zweiten Tag in Folge nach oben. Verantwortlich hierfür waren zum Beispiel der anhaltende Optimismus hinsichtlich der chinesischen Ölnachfrage sowie der erdbeben-bedingte Ausfall eines wichtigen Öl-Terminals in der türkischen Stadt Ceyhan, wo pro Tag normalerweise eine Million Barrel Öl verschifft werden. Auch die Produktionsausfälle in Höhe von 535.000 Barrel pro Tag beim norwegischen Ölfeld Johan Sverdrup sowie die Preisanhebung Saudi-Arabiens für asiatische Kunden halfen dem fossilen Energieträger im frühen Dienstagshandel in höhere Regionen. Für erhöhte Aufmerksamkeit dürfte nun der Wochenbericht des American Petroleum Institute sorgen, dessen Veröffentlichung für 22.30 Uhr vorgesehen ist.



Am Dienstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit steigenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,08 auf 75,19 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,07 auf 82,06 Dollar anzog.





Redaktion finanzen.net

