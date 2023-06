Video: 7 populäre Irrtümer beim Kauf von Gold und Silber!

Krisensicher?

Gold und Silber sind als krisensichere Wertanlage beliebt. Doch sind die beiden Edelmetalle tatsächlich gute Krisenwährungen? Verlieren sie als krisenfeste Anlage an Bedeutung? Und machen Gold und Silber mein Depot wirklich stabiler? In diesem Video lernen Sie 7 typische Fehler beim Handel von Gold und Silber kennen!

Viele Anleger investieren in Edelmetalle, um ihr Wertpapierdepot abzusichern und zu stabilisieren. Allerdings unterlaufen vielen Anlegern Denkfehler beim Goldkauf. Spielt es wirklich keine Rolle, wann Sie Gold kaufen? Auf welche Weise sollten Sie in Gold investieren? In diesem Video decken wir sieben Irrtümer beim Kauf von Gold und Silber auf - jetzt anschauen und Depot absichern!

Wenn Sie als Anleger mehr aus Ihrem Geld machen wollen, sollten Sie sich den YouTube-Kanal unserer Ratgeber-Redaktion anschauen.

Dort erhalten Sie Antworten auf die wichtigsten Anlegerfragen: Wie funktioniert der Aktienhandel? Was sind Swap-ETFs? Wo gibt's die besten Wertpapierdepots? Worauf müssen Sie grundsätzlich bei der Geldanlage achten? Abonnieren Sie den YouTube-Kanal jetzt und verpassen Sie in Zukunft kein wichtiges Video mehr - so machen Sie mehr aus Ihrem Geld!

Schützt wirklich nur Gold vor der Inflation? Ist der Goldpreis stabil? In diesem Video erhalten Sie 7 Fakten zum Edelmetall-Investment. Das Team von finanzen.net-Ratgeber wünscht Ihnen viel Spaß beim Anschauen!