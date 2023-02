NASDAQ-Titel Tesla-Aktie: Lenkrad in Model Y fällt plötzlich während der Fahrt ab - Auto erst wenige Tage alt

• Model Y verliert während Fahrt auf der Autobahn das Lenkrad• Fahrer hat Vertrauen in Tesla verloren und bittet um Rückgabemöglichkeit• Tesla-Händler bietet zwei Optionen an

Im vergangenen Jahr musste US-Elektroautobauer Tesla recht häufig Tesla-Modelle zur Fehlerbehebung zurückrufen. Während viele Fehler bei den Tesla-Modellen mittels Software-Updates behoben werden können, bedarf es bei manchen Defekten eines Werkstattbesuchs. So auch bei einem Tesla-Fahrer, der vor Kurzem ein erschreckendes Erlebnis mit seinem neuen Tesla Model Y gehabt haben soll.

Wie der Tesla-Fahrer mit dem Twitter-Namen @preneh24 kürzlich bei dem Kurznachrichtendienst mitteilte, hatte sich seine Familie über die Lieferung eines Tesla Model Y am 24. Januar gefreut, doch die Freude währte nicht lange, denn wenige Tage später, als er auf der Autobahn unterwegs war, sei plötzlich das Lenkrad seines Teslas abgefallen. Er erklärte, er habe Glück gehabt, dass kein Auto hinter seinem Fahrzeug gewesen sei, sodass er seinen Tesla stoppen konnte, ohne dass etwas passiert sei.

@elonmusk @TeslaOwnersWW @BLKMDL3 Family was excited to receive Tesla Y delivery on 1/24/2023. Was driving on highway and all the sudden steering wheel fall off, was lucky enough there was no car behind and I was able to pull on devider #SafetyFirst #Fixit #TeslaModelY #help pic.twitter.com/4UMokFA2cv