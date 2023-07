Diese 10 wichtigen Fakten sollten Sie heute an der Börse wissen

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX vorbörslich stabil

Der DAX dürfte nach dem Rückschlag zum Wochenstart wenig verändert in den Dienstagshandel einsteigen.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Der japanische Leitindex Nikkei rutscht zeitweise um 0,88 Prozent auf 33.456,49 Punkte ab. Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite wenig bewegt, zeitweise geht es um 0,04 Prozent auf 3.245,19 Zähler nach oben. In Hongkong gewinnt der Hang Seng daneben zwischenzeitlich 0,56 Prozent auf 19.412,72 Punkte.

3. Facebook-Konzern will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen

Der mit Spannung erwartete Twitter-Konkurrent des Facebook-Konzerns Meta soll in wenigen Tagen an den Start gehen. Zur Nachricht

4. Amazons Elektro-Lieferwagen von Rivian kommen nach Deutschland

Amazon bringt die speziell für den weltgrößten Online-Händler entwickelten Elektro-Lieferwagen des Tesla -Konkurrenten Rivian Automotive nach Deutschland. Zur Nachricht

5. Borussia Dortmund macht Wechsel perfekt und holt Felix Nmecha aus Wolfsburg

Der Transfer von Mittelfeldspieler Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg zum BVB (Borussia Dortmund) ist perfekt. Zur Nachricht

6. Fitch bestätigt E.ON-Rating mit "BBB+"; Ausblick stabil

Die Bonitätseinstufung des Energiekonzerns E.ON durch Fitch ist stabil. Wie die Agentur mitteilte, hat sie das Rating des DAX-Konzerns mit "BBB+" bestätigt. Zur Nachricht

7. Monopolkommission weiter für Aufspaltung der Deutschen Bahn

Die Monopolkommission hat ihre Forderung nach einer Aufspaltung der Deutschen Bahn bekräftigt. Zur Nachricht

8. Twitter führt Gebühren für die Nutzung von "TweetDeck" ein

Twitter beschränkt den Zugang zu seinem Produkt "TweetDeck" in Zukunft auf verifizierte Nutzer. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen nach Lieferkürzungen nur leicht zu

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September 75,03 US-Dollar. Das waren 38 Cent mehr als am Vortag.

10. Euro bei knapp 1,09 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstagmorgen bei knapp 1,09 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0895 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.