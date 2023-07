DAX vorbörslich stabil -- Asiens Börsen rot -- Facebook-Konzern will Twitter-Konkurrenten bald verfügbar machen -- Amazons Elektro-Lieferwagen von Rivian kommen nach Deutschland -- E.ON im Fokus

Beim deutschen Leitindex zeichnet sich ein stabiler Handelstag ab. Der DAX verlor zum Wochenstart 0,41 Prozent auf 16.081,04 Punkte. Der TecDAX gab derweil deutlicher nach, er ging 0,8 Prozent tiefer bei 3.177,32 Punkten aus dem Handel. Nur wenig Impulse kommen vom US-Markt, wo der Handel am Vortag verkürzt wurde. Am Dienstag findet aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags am 4. Juli kein Handel statt. Auch aus Asien kommen unklare Impulse, dort zeigen sich die Märkte uneinheitlich. Konjunkturdaten könnten am Dienstag für Bewegung sorgen: Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im Mai konstant gehalten, während die Importe wuchsen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verkauften die Exporteure kalender- und saisonbereinigt 0,1 Prozent weniger im Ausland als im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 0,5 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 0,7 Prozent niedriger. Die Importe stiegen im Mai um 1,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 0,5 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Rückgang von 8,6 Prozent. Im Anlegerfokus könnten heute auch Unternehmen stehen: Der Europäische Gerichtshof (EuGH) entscheidet, ob Kartellbehörden bei ihren Wettbewerbsprüfungen auch die Einhaltung der Datenschutzvorschriften untersuchen dürfen. Im Blickpunkt steht dabei voraussichtlich Meta: der US-Konzern hatte zuvor den Gerichtsweg gegen das Bundeskartellamt beschritten, das 2019 entschieden hatte, dass Facebook seine Marktmacht missbrauchte, indem es bestimmte Daten von Nutzern ohne deren ausdrückliche Zustimmung sammelte. Meta sieht hier eine Kompetenzüberschreitung der Behörde.Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen zeigten sich am Dienstag vorbörslich nur wenig verändert. Der EURO STOXX 50 bewegte sich im Handelsverlauf auf grünem Terrain. Am Morgen war er marginal höher in den Montagshandel gestartet. Zu Handelsschluss fiel er jedoch mit minus 0,02 Prozent bei 4.398,15 Zählern leicht hinter die Nulllinie zurück. Das Handelsgeschehen dürfte am Dienstag in ruhigen Bahnen verlaufen - angesichts fehlender Impulse von den US-Börsen. In den USA bleiben die Börsen wegen des als nationalen Feiertag begangenen Unabhängigkeitstags geschlossen. Konjunkturseitig ist mit wenig Bewegung zu rechnen, auch die Impulse aus Asien sind durchwachsen.